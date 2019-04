Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli verso Malta Dove chiedere a un porto sicuro la cordina vedrai regista di scatti hai con l’Italia non ha concesso di approdare Lampedusa lo fa sapere la sessione di ribadendo che i bambini e le loro ma ieri non hanno accettato di sbarcare per non essere separati dai padri e attaccando il ministro Salvini che non ha umiliato sono i naufraghi frutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione dietrofront andare o ngz Malta molto bene in Italia non si passa porti chiusi così Salvini su Facebook dopo che la nave della NG tedesca si è deciso di dirigersi verso Malta il governo iraniano annunciato l’evacuazione di altre sei città a causa del maltempo nella provincia sudoccidentale di corsale porti piogge cominciate lo scorso XIX marzo hanno provocato alluvione in circa 1.900 per città e villaggi soprattutto nella parte settentrionale delle isole San in quella occidentale e nel sud ovest della finora il bilancio di oltre 60 morti per la cgia di Mestre le banche Continuano ancora adesso a premiare Chi è affidabile penalizzando tutti gli altri un’anomalia tutta italiana che negli ultimi anni ha costretto Anche a causa della mancata restituzione dei prestiti il mattino parte ascrivibile a famiglie industriali societario e grandi aziende di salvataggio di oltre 60 miliardi di euro per oltre un terzo carico dei contribuenti il resto suddiviso tra azionisti e obbligazionisti e Istituti bancari concorrenti di uomini dell’ esercito Nazionale libico del generale Khalifa haftar hanno ripreso nella notte il controllo della porta 27 un posto di controllo ovestil punto più vicino alla capitale da Ovest ieri Nelle mani delle forze del governo di Tripoli lo riferiscono alcuni media locali che tuttavia danno conto di notizie contraddittorie per quanto riguarda l’aeroporto internazionale di Tripoli chiuso nel 2014 entrambe le parti in conflitto hanno infatti dichiarato di averne il controllo il governo britannico Ha già cominciato questa settimana di seguire passaporti senza la scrittura io alle prime armi Union sulla copertina nonostante la premier theresa May abbia proposto rinvio della brexit e fino al 30 giugno i nuovi documenti riporta la BBC online erano stati realizzati in vista dell’uscita del paese dell’Unione Europea il 29 marzo prossimo celebrare una serata all’insegna dello sport e della solidarietà insieme a grandi campioni del mondo calcistico della velocità è questo L’obiettivo della partita amichevole che in occasione del ritorno dei libri di Roma vedrà scendere in campo la nazionale piloti AS Roma Legendultima Capitanata da Francesco Totti 22 campioni si sfideranno a Roma giovedì 11 aprile alle ore 18:00 sul campo dello stadio Tre Fontane nel cuore del quartiere Eur per un vedrà protagonisti i piloti del calibro di Massa del tema e Venturi formula e il leader del campionato Antonio Felix da Costa ma anche Gloria del recente passato come Giancarlo Fisichella la partita sarà impreziosita dalla presenza in campo di Francesco Totti è il capitano della Roma il connubio tra formula AS Roma continuerà sabato 13 aprile quando Francesco Totti crociera sul circuito dell’EUR a bordo della rivoluzionaria già in due la monoposto elettrica di seconda generazione È tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

