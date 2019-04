Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frasca e la ricostruzione resta una grande sfida nazionale e affidata alla responsabilità delle istituzioni a tutti i livelli che devono assicurare sostegno ai progetti certezza e continuità nelle risorse trasparenza nella mano ricostruzione avrà pieno successo che renderà protagonista delle comunità locali rigenera le reti sociali e luoghi dove si trovano le radici della vita civile lo dice Sergio Mattarella nel Anniversario del sisma a L’Aquila il motore della Ricostruzione l’ha portato a pieno regime gli stessi cantieri devono diventare simbolo incentivo alla speranza aggiungersi Cava di nuovo in Torino per ribadire il sostegno alla torino-lione comitati civici il mondo delle imprese dei sindacati si ritrovano per la terza manifestazione del 10 novembre questa volta una marcia organizzata dal comitatoavanti dall’Associazione Titans Il lavoro e dall’osservatorio 21 ti hanno aderito oltre 40 sigle del mondo produttivo e sindacale nuova commissione d’inchiesta sulle banche parte la riflessione che fino a quando le retribuzioni dei vertici e restano correlate sono gli obiettivi reddituali ci sarà sempre il rischio di pesanti pressioni commerciali sul personale per vendere prodotti finanziari che si rivelano nocivi per la clientela del mondo subordinati e diamanti che un dipendente di Intesa Sanpaolo dovrebbe lavorare 123 anni per incassare quel che ha guadagnato nel 2018 Liceo Carlo Messina questo lo spirito del segretario generale di first CISL Riccardo Colombani che ci dall’analisi delle retribuzioni dei vertici bancari effettuata dall’ufficio studi sindacato in Italia al 83% degli intervistati è favorevole ospitare i giochi invernali a Milano Cortina nel 2026 rispetto ai sondaggi di ottobre sono in crescita i dati delle nuove indagini commissioneillustrati da Ottavia orario il capo della commissione di valutazione al termine dell’esame della candidatura italiana a Milano si è registrato lo 87% a favore delle Olimpiadi dato più alto Mai registrato in un sondaggio del zio secondo quanto viene fatto notare in Veneto il tradimento è al 83% in Lombardia al 81% le foto del generale Khalifa haftar sono entrate nella aeroporto internazionale di Tripoli quello Circa 25 km in linea d’aria dal centro della città è chiuso dal 2014 Lo riferiscono Twist delle mi piaci tanto proprio fonti è un annuncio del portavoce dell’esercito Nazionale libico mismari secondo il quale la zona fino all’aeroporto è stata tutta messa in sicurezza a quasi 3 anni da sola pimento e dopo che da due non si avevano più sue notizie dal buco nero Siriano riemerge sano e salvo in italiano Sergio Zanotti un imprenditore scomparsosostanze finora rimasti avvolti dal mistero a dare la notizia della Liberazione direttamente il premier Giuseppe Conte che ha parlato di un uomo in buone condizioni di imprenditore atterrato all’aeroporto militare di Ciampino domani Zanotti sarà interrogato dai magistrati della procura di Roma che hanno aperto un fascicolo ed è tutto grazie per averci

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa