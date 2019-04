Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica e verdura Io lavoro io rispondo con il lavoro con i fatti questa gente che cercava Jessica Uniti nazisti marziani e venusiane i ministri sono pagati per lavorare lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le preoccupazioni del vicepremier di Maio per le alleanze europee della lega con chi nega l’olocausto Io difendo i confini vorrei concretezza anche dagli altri dice mi piacerebbe, Castello cantieri Fermi opere pubbliche pronta la nuova replica di Di Maio sblocca cantieri il provvedimento di un governo in cui siamo tutti e due non so se è chiaro e aggiungere la vogliamo bene ma abbiamo problemi sui ideologici la cronaca violentata in un discopub centro di Firenze quanto ha denunciato questa mattina i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Careggi Dove è stata accompagnata da un’amica intorno alle 7:00 una studentessa americana di 20 anni secondo quanto raccontato dalla ragazza di aziendalilocale sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe convinta ad appartarsi in uno stanzino E chi l’avrebbe violentata Cambiamo argomento a capo del garante della privacy non può starci un ex capogruppo del PD ma neanche un politico in generale ci deve essere un professionista che mantenga la propria autonomia. Tu l’hai tolti da parte di Davide Casaleggio che dopo il caso della multa del garante all’associazione Russo Parla di un attacco politico immediata e arriva la replica da parte di Antonello Soro che Rivendica la propria indipendenza dicendo che fanno figli i provvedimenti assunti a far sapere al figlio del guru del MoVimento 5 Stelle che ci arrivi da muovere può ricorrere al giudice ordinario ultime notizie in chiusura la ricostruzione devo andare a pieno regime in cantiere devono diventare il simbolo incentivo per la speranza così il Presidente della Repubblica Mattarella interviene nel decennale della terremoto dell’Aquila che fece 309 vittime spiega che i giovani hanno diritto alla città che si dice vicino al faticoso cammino della Ricostruzione ieri sera per colata con con te la ferita di una comunità locale è una ferita della comunità Nazionale le parole del prete è tutto grazie perLe Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa