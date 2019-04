Ultime Notizie Roma del 06-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 6 aprile in studio Giuliano regno economia in apertura per quanto riguarda quest’anno c’è stato un rallentamento la prima di 0,2% delle previsioni economiche d’inverno potrebbe essere anche più bassa e dobbiamo vedere che implicazioni avrà sul presidente della commissione europea CrossFit rispondendo a una domanda su Italia durante la conferenza stampa dell’ex continua il pressing su Tria il Sottosegretario infrastrutture si chiede di inserire la flat Tax nel Def Non è tempo di timidezza e sottolinea intanto 200 imprenditori bocciano l’operato del governo di essere rischio guerra nei cieli viale generale haftar hanno annunciato di avere decretato una nota in zona sulla parte Ovest del paese Intanto le porte del Governo Provvisorio di Sara rivendicano la conquista dell’ aeroporto di Tripoli la prende con te la sentisegretario generale dell’ONU terra tremerà espresso preoccupazione di marito per la pacificazione del paese del ministro degli Esteri Moavero G7 in Gran Bretagna sia della delle operazioni militari prima il rischio di un aumento di livello di stabilizzazione ancora senza lavoro e ho deciso di andare in Turchia nella zona vicino alla Siria per cercare di acquistare dinari da rivendere nel mercato della numismatica sono stato però venduto dal mio Battista abusiva di miliziani che mi hanno narcotizzato il 14 aprile del 2016 mi sono risvegliato in una Casupola nella zona di Aleppo raccontato agli inquirenti Sergio Zanotti liberato Ieri dopo tre anni di sequestro in Siria sono stato tenuto in ostaggio ad al qaida ho cambiato 10 prigioni mi hanno trattato bene ha spiegato già notte durante l’interrogatorio ultime notizie in chiusura è direttamente Dove chiedere a un porto sicuro la nave della venerdì tedesca sia il cui l’Italia non ha concesso di approdare a Lampedusa Low Energy attacca Matteo Salvini non ha unfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione soddisfatto il ministro dietrofront e non avevano il giretto a Malta molto bene in Italia non si passa hashtag Mediterranea intanto lancia un esposto contro il governo su blocco della nave dati ordini illegali Papa Francesco sottolinea la mafia non è stata inventata dai nigeriani la mafia valore nazionale è nostra italiana per tutto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa