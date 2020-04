Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua a calare in Italia il numero di nuovi decessi dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus stabili l’aumento dei montaggi se da te si confermeranno Potremmo cominciare a pensare alla casa 2 afferma brusaferro denunce per violazione dei divieti dopo la Lombardia oggi anche la Toscana vuole imporre l’obbligo di mascherine strada popolazione italiana ad alto rischio anche perché la più vecchia d’Europa gli over 65 sono il 22,8% a fronte di una media Europea del 20,3% per la salute di John sono positivo al coronavirus premier ricoverato ieri sera per l’aggravarsi delle sue condizioni con l’auto cipollina vinceremo e torneremo insieme così la regina Elisabetta nel suo discorso Alla nazione Unione Europea ancora divisa tra nord e sud sugli strumenti con cui affrontare la crisi economica oggi toccherà gli sherpaMinistri delle Finanze provare a sciogliere i nodi sul tappeto alla vigilia dell’eurogruppo di domani su Messenger euro Bond grazie al 100% per i prestiti fino a €25000 senza alcuna valutazione del merito si anni per la restituzione dei soldi semplificazioni burocratiche per un’erogazione rapida del credito sono alcuni dei contenuti del DL per la liquidità alle imprese che aprono oggi in consiglio dei ministri conterrà anche le norme per il rinvio delle scadenze fiscali lo scudo del Golden Power per evitare scorrerie sulle aziende strategiche italiane oggi in consiglio dei ministri ha preso l’ok al Decreto che prepara la fine di quest’anno scolastico è l’inizio del nuovo Ci sono due ipotesi per la maturità e altrettante per gli esami di terza media seconda che si torna in classe il 18 maggio o non più fino a settembre è un po’ per una ripresa delle scuole con una maggiore distanza mente in classe se Naturno dovessero esserci ancora pericoli legati al coronavirus nei prossimi giorni ci sarà il picco dell’epidemia di coronavirus neglitieniti secondo Trump il paese ha fatto registrare in un giorno altri 1200 morti per un totale di oltre 9600 pile presidente americano insiste sull’uso del farmaco anti malaria che sarà somministrato a pazienti Detroit almeno 22 morti tra i dipendenti della metro di New York le persone che in questa emergenza stanno aiutando gli altri sono i veri eroi ai quali guarda così Papa Francesco ieri ai giovani prima di celebrare il rito delle Palme in una San Pietro deserta stamani la messa di Bergoglio da Santa Marta in streaming polemiche intanto per l’invito di Salvini ed aprire le chiese a Pasqua l’emergenza coronavirus non ferma i lavori per il nuovo ponte di Genova sta salendo la quinta ultima campata da 50 metri dopo questa toccherà le ultime quattro poi la struttura d’acciaio del che sostituisce il Morandi sarà ultimata esulta il governatore Ligure tot È un simbolo dell’Italia che ce la fa e che riparte E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento

