Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 09:10

se vado ipotesi per maturità terza media tutti ammessi all'esame allo studio anche un piano per una ripresa delle scuole con un maggiore distanziamento in classe se notturno dovessero esserci ancora pericoli legati alcoronavirus continuano Insisti sul fatto che rimane il responsabile del governo boccia giocherà in isolamento in una zona separata di Don Street dopo che una decina di anni fa era risultato positivo ai test ha ancora una temperatura elevata e quindi si medici hanno deciso che dovesse essere portato in un ospedale di cui non è stato reso noto il nome il governo comunque insiste che si tratta di una decisione a titolo precauzionale l'agenzia russa Ria novosti è riferito che è stato messo sotto un ventilatore cita una fonte del Servizio Sanitario Nazionale Ma la notizia non trova riscontro sulla Stampa britannica e oggi sarà il ministro degli Esteri domenica a presiedere la riunione dell'esecutivo 9 di mattina anche se downing Street sicura che li premi rimane ancora alla guida dell'esecutivo tra i primi esprimere la vicinanza il premier è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ricordato la sua GTA con bacio in un momento in cui ha impegnato nella sua battaglia contro il virus tutti gli americani pregano per lui sono fiducioso che si riprenderà è una persona forte ha dettoi dati della Protezione Civile Borrelli meno 17 ricoverati interventi va più 819 guariti registriamo 525ix deceduti il numero più basso dal 19 marzo oggi i contanti o mettono di 4316 rispetto alle precedenti 24 ore così il capo della protezione civile Angelo Borrelli brusaferro la curva raggiunto il picco ha detto ed è iniziata la discesa andiamo a cambiare ancora argomento dando un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo apre la prima seduta della settimana poco con investitori che attendono una possibile decisione del governo sulle imposizioni del lockdown nella capitale giapponese in scia al progressivo aumento dei contatti assegnare una variazione appena positiva dello 0:09 per 117.800 36,24 guadagnando 16 punti sul mercato dei cambi Lo Yen è stabile sul dollaro a 480 e sull'euro 117 70

