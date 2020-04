Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione garanzia al 100% per i prestiti fino a €25000 senza alcuna valutazione del merito se anni per la restituzione dei soldi se indicazioni burocratiche per una erogazione rapida del credito sono alcuni dei contenuti del DL per la liquidità alle imprese che approda Oggi nel Consiglio dei Ministri conterrà anche le norme per il rinvio delle scadenze fiscali lo scudo del Golden Tower per evitare scorrerie sulle aziende strategiche italiane gli ultimi dati della Protezione Civile indicano che nelle ultime 24 ore nuovi decessi in Italia sono stati 525 in calo rispetto ai numeri di discorsi al minimo dal 19 marzo scorso stabile l’aumento dei contagi a + 2972 in calo ricoveri in ospedale in terapia intensiva Borrelli notizie confortanti ma non abbassala guardia brusaferro dice la curva iniziato la discesa se questi dati Si conferma lo dovremmo cominciare a pensare alla fase 2 Buondì non c’è per violazione dei divieti più di novemila in un giorno è oggi toccherà agli sciarpa dei Ministri delle Finanze dell’eurozona a provare a sciogliere i nodi sul tappeto Ma alla vigilia di giorni cruciali per il futuro dell’Europa e per le decisioni che dovranno essere prese sul messe sul l’unione ancora divisa in due tra nord e sud sugli strumenti con cui affrontare la più grave crisi economica dalla fine della seconda guerra mondiale e ventre l’eurogruppo è confermato per domani vertice dei leader europei sempre a destra libera dopo Pasqua Il commissario per l’economia Gentiloni è quello per il mercato interno breton fino a un intervento per perorare idea di un Fondo Europeo concepito per emettere obbligazioni a lungo termine allarme nel Regno Unito per la salute del premier Boris Johnson positivo al coronavirus è stato ricoverato ieri sera per l’aggravarsi delle sue condizioni solito discorso della regina Elisabetta I sudditi serve auto di scideterminazione Siate forti cambierà tutto nel Regno Unito si registra un boom di contatti con 5903 nuovi case 621 9 vittime ma gli esperti attendono il piccolo 7-10 giorni Sterlina in calo dopo il ricovero del capo del governo oggi in consiglio dei ministri a te Solo che il decreto che prepara la fine di quest’anno scolastico l’inizio del nuovo Ci sono due ipotesi per altrettante per gli esami di terza media seconda che si torna in classe il 18 maggio non più fino a settembre è un piano per una ripresa delle scuole con maggiore distanziamento in classe se notturno dovessero esserci ancora pericoli legati al diventa obbligatoria la didattica a distanza altre più di 1200 persone affette dal nuovo profilo sono morti in 24 negli Stati Uniti secondo il conteggio pubblicato ieri sera dalla John Hopkins University in paese registra un totale di 337072 casi l’infezione 9633 decessi secondo il database Trump afferma che nei prossimi giorniil picco della pandemia negli Stati Uniti sostenendo che è meglio S6 abbiamo condotto oltre 1,6 milioni di testa per il coronavirus più di ogni altro paese e insistendo sul l’uso di alcuni farmaci anti malaria come la clorochina per curare il coronavirus anche se non ci sono prove che funzioni il farmaco sarà sperimentato Su 3000 pazienti in Giappone Intanto il premier Abe è pronto a decretare lo stato di emergenza il problema della pandemia del coronavirus può diventare nelle carceri una vera e propria calamita l’ho detto Papa Francesco nell’introduzione della messa Santa Marta tornando così a chiedere alle istituzioni una soluzione non occuparsi dei poveri aggiunto Bergoglio durante l’omelia in negozio Nismo questo non è fare il comunista e centro del Vangelo saremo giudicati su questo per il pontefice Inoltre c’è l’abitudine a vedere i poveri come ornamento delle città come le statue una cosa normale tanta gente vittima dell’ingiustizia strutturale dell’economia mondiale l’emergenza da coronavirus infermi lavori per il nuovo ponte di Genova sta salendo la quintultima campata lunga 50 mVoghera le ultime quattro 1:58 a Ponente della stessa lunghezza e poi la struttura d’acciaio del ponte che sostituisce il Morandi sarà ultimata esulta il governatore Ligure Toti un simbolo dell’Italia che ce la fa e che riparte era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

