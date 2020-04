Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus te la febbre la tosse non sono passati negli ultimi giorni per questo il primo ministro Boris Johnson 55 anni è stato ricoverato in ospedale per esami Su consiglio del suo medico il primo ministro entrato ieri sera in ospedale per sottoporsi a degli esami annunciato ieri una portavoce Down in fretta questa ha assicurato una misura precauzionale poche ore prima era Del resto stato il titolare della sanità Matt Hancock a sua volta da un contatto da covid-19 risolto Però una settimana di isolamento ad ammettere che Johnson chiuso dal 27 marzo in un alloggio adiacente al numero 11 di downing Streetfebbre e la notizia del Ricovero è venuta proprio nella sera in cui un messaggio straordinario Alla nazione della pagina 94 n regina Elisabetta trasmesso in televisione dal castello di aveva provato incoraggiare i britannici essere porker prova di autodisciplina Innanzitutto restando a casa nel governo si tratta fino all’ultimo miglio in vista del Consiglio dei Ministri chiamato a varare nelle prossime ore l’atteso decreto liquidità la trattativa resta delicata e al centro delle tensioni interne alla maggioranza non c’è solo la quota di garanzia statale dal sicuro per prestiti bancari alle imprese ma soprattutto il ruolo di cassa depositi prestiti in mattinata di premier Giuseppe Conte convoca il titolare del Welfare Roberto Gualtieri e la ddp Fabrizio Palermo in serata Il governo sembra avvicinarsi ad una quadra sono 110120 tre i casi di contagio da coronavirus in Germania e 1580sono le vittime quello che scrive alla John Hopkins University secondo questa Fonte sono 28700 inoltre i pazienti ricoverati con un sorpasso che quelli italiani Il Robert Koch Institute segnala invece 95291 conteggiati registrati elettronicamente 1434 ma nel giorno dell’anniversario desidero rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà tutti gli Aquilani a quanti nei paesi e nei borghi limitrofi Hanno condiviso sia quei momenti tragici sia gli affanni della ripartenza ai nostri concittadini di Altri territori del Centro Italia che nel breve volgere di pochi anni si sono trovati a vivere drammi analoghi e ora sono impegnati come all’Aquila per restituire stessi e Alitalia la pienezza della vita così Mattarella in un messaggio la didattica distanza non è più solo consigliata ma diventa obbligatoria il decreto Che contiene le misure in vista della chiusura dell’anno scolastico e degli esami di stato e di terzache dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei Ministri prevederebbe tra le altre anche questa novità La didattica distanza dovrà essere assicurata utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione in corrispondenza della sospensione della Zappi nella bozza del decreto il personale docente assicura Comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza per le festività di Pasqua però l’elezione distanza si fermeranno dal 9 al 14 compreso il calendario scolastico al momento non è stato modificato la borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in aumento gli investitori tornano sul mercato dopo i recenti ribassi in scia i segnali incoraggianti di una seppur contenuta difesa dei casi di contagio di coronavirus in Europa il weekend a Segno un rialzo del 4,24% a quota 18576,30 con un guadagno di 756 punti sul mercato dei cambi Lo Yen Sidla roba qua sopra quota 109 e sulla moneta unica 117,80 e per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

