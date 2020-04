Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli e urgenza coronavirus sale 87 numero dei medici morti per l’epidemia di covid-19 alla lista dei decessi e rende noto la federazione nazionale degli ordini dei medici si aggiungono notifiche i medici Giovanni Battista Tomassini Riccardo Zucco Yvonne Made Giambattista bertolasi Silvia Costanza Giuseppe Aldo Spinazzola Vincenzo Carlo Amodio il direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini sia sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus oggi entrano i pazienti da 15 giorni a qui occuperemo 53 posti che abbiamo preparato nei primi moduli nel frattempo si stanno realizzando Quelli al piano terra lo ha detto che a leii primi pazienti all’ospedale della fiera il problema della pandemia del coronavirus può diventare nelle carceri una vera e propria calamita lo ha detto il papà nell’introduzione della messa Santa Marta tornando così a chiedere alle istituzioni una soluzione penso un problema grave che c’è in parecchie parti del mondo Io vorrei che oggi regalassimo per il problema del sovraffollamento delle Carceri Papa Francesco 2018 in 27,8 percento delle persone vive in condizioni di sovraffollamento abitativo questa condizione di disagio al più diffusa per i minori il 41,9% dei quali io in abitazioni sovraffollate lo rileva l’Istat nella ricerca fatta in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi disagio si acuisce se oltre ad essere sovraffollata abitazione cui si vive presente anche problemi strutturali oppure non a bagno doccia con acqua corrente o ha problemi di luminosità la condizione di grave deprivazione abitativa riguarda il 5% delleresidenti che ancora una volta è più diffusa tra i giovani la percentuale di famiglie senza computer supera il 41% nel mezzogiorno in Calabria Sicilia in testa rispettivamente 46 e 44,4 % ed è circa il 30% nelle altre aree del paese più elevata nel mezzogiorno anche la quota di famiglie con un numero di computer è insufficiente rispetto il numero di veti 6,6% a disposizione un numero di PC e tablet per meno della metà dei componenti è solo il 14,1% n’è almeno uno per ciascun componente lo rileva l’Istat nella ricerca fatti in casa e disponibilità di computer faccio schifo perché si possa tornare a scuola presto come sapete Ma se davvero il ministro ha deciso di rinviare tutto fino a settembre non perdiamo tempo mettiamo subito 2 miliardi senza burocrazia da spendere per mettere a posto l’edilizia scolastica lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renziprogetti ci sono i soldi e se i ragazzi non tornano in classe ci sono anche i te e la Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo nella giornata del 5 gennaio della morte di Raffaello avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 apre le celebrazioni del grande artista ordinate con un fascio di fiori di campo e con quelli di carta dove i bambini hanno scritto andrà tutto bene Io sono stati depositati questa mattina davanti alla tomba di Raffaello al Pantheon a Roma ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa