Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto Frascarelli obbligo di indossare mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per gli abitanti di Gualdo Tadino lo prevedono ordinanza adottata con decorrenza immediata dal sindaco Massimiliano presciutti PD finora in Umbria nella regione nei altri comuni hanno adottato simili provvedimenti oltre più di 1200 persone affette dal nuovo coronavirus e sono morti in 24 ore negli Stati Uniti secondo il conteggio ha pubblicato ieri sera dalla Johns Hopkins University difesa registra un totale di 337 mila 072 casi di infezione e 9633 decenti secondo il database di tutti i cittadini italiani possesso della carta d’identità elettronica 3.0 potranno apprendere direttamente da casa e servizinavi della pubblica amministrazione tra cui quelli previdenziali dell’INPS o sanitaria anagrafici di regioni e comuni che già permettono l’accesso con LaCie per citare solo alcuni lo rende noto il poligrafico e Zecca dello Stato in una nota spiegando che è stata rilasciata oggi insieme al Ministero dell’Interno la nuova modalità di identificazione servizi on-line attraverso la carta d’identità elettronica del periodo 2018/2019 il 33,8% delle famiglie non avevano computer o tablet È in casa la quota scende al 14,3% tra le ciglia con almeno un minore solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente a disposizione un PC o tablet e lo rileva l’Istat nella ricerca spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi oggi in CDM atteso l’ok al Decreto che prepara alla fine di quest’anno scolastico è l’inizio del nuovo Ci sono due ipotesi per la maturità eimprecante per gli esami di terza media a seconda che si torna in classe il 18 maggio o non più fino a settembre è un piano per una ripresa della scuola con un maggiore stanziamento in classe se in autunno dovessero esserci ancora pericoli legati al coronavirus diventa obbligatoria la didattica distanza scusami abbiamo sentito il commento di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF dovrebbe essere questa chiusura ci sono diverse soluzioni da una parte se si rientra prima o dopo il 18 maggio per gli studenti Dall’altra parte invece vediamo delle contraddizioni Per quanto riguarda il lavoro svolto per la didattica a distanza così detta dal da tutto il personale docente anche da quello precario sia per l’avvio del prossimo anno scolastico si parla più anticipareil rientro le lezioni con l’inizio del nuovo anno scolastico Cosa posso in questo momento non si stesse facendo della didattica a distanza e con tutte le limitazioni problemi che sappiamo e dall’altra parte non si accenna una parola alla consegna e alla conferma del personale precario che in questi mesi stiamo continuando a utilizzare per portare avanti cosa dirti che distanza n’è addirittura la stabilizzazione di tutto per una Grazie dell’attenzione nel pomeriggio è il prossimo aggiornamento dall’Italia e dal mondo

