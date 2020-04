Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera quanto si prende al decreto legge sulla scuola nel caso in cui le attività didattiche in presenza non riprenda entro il 18 maggio prevede la bozza per ragioni sanitarie non postano su auto esami per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione verrà sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto anche di un elaborato del candidato per i rettangoli limiti e restrizioni sulla svolgimento di tutte le prove stabilite dalle procedure concorsuali durante lo stato di emergenza il Ministero dell’Istruzione può bandire concorsi per l’assunzione di personale docente ed educativo via libera intanto sempre dal CDM alle funzioni richieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti liberati nell’estate del 2019 da100 opinione del Consiglio dei Ministri è stata sospesa giornata questo pomeriggio secondo quanto si apprende da fonti di governo le stesse fonti affermano che sarebbe ancora in via Delfini il decreto sulle imprese in particolare le norme sulle garanzie per dare liquidità con gli 11.000 di ieri salgono ad oltre 20 mila le persone che non chat e nel weekend da forze dell’ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento del coronavirus ieri sono stati 180 6741 e controllati 11022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento 47 * false dichiarazioni e 25 per violazioni della quarantena gli esercizi commerciali controllati sono stati 66538 115 titolari sono stati sanzionati per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività sabati denunciati erano stati circa 9500 i trasgressori aumentano dunque si aggrava il bilancio deismorfia 87 il numero di coloro che sono deceduti per l’epidemia di covid-19 sono fino a 11 su un totale di 39 le religiose risultata positiva al coronavirus cosa presto la casa di San Bernardino delle suore francescane di Maria di Porano e quanto emerso dai risultati dei tamponi pervenuti stamani a confermare il dato reso noto dal comune è la USL Umbria 2 L’Aquila ha ricordato il terremoto del 2009 nel vuoto di Piazza Duomo l’emergenza coronavirus è cambiato anche il modo in cui gli Aquilani si sono stretti intorno alla più grande tragedia che ha colpito il capoluogo abruzzese nella sua storia recente sentiamo l’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole 11 anni orsono 6 aprile 2009 Ci siamo svegliati con una delle nostre più belle città sfigurata dal terremoto all’Aquila tante giovani vite inermi strappate si di colpo dal mostro dell’unicodi molti continuano a interrogarsi sul pene fino a che punto è relativo incombere potesse essere in qualche modo prevedibile quale drammatico epilogo di uno sciame sismico che aveva mosso i suoi primi passi dei metti che mi terresti L’Aquila ferita mortalmente è tuttora in gran parte con il das è la domanda che dobbiamo farci non senza aver incassato il sistema di protezione civile in prima linea Oggi come Allora in realtà quanta capacità lui tutti abbiamo di ricordare i pattini imprimere nella mente sappiamo ad esempio correttamente ai ripari rispondendo alla necessità di scongiurare iPad economico con una burocrazia che sappia essere agile quanto basta per controllare bene senza bloccare tutto la lezione del sisma a Grignano ad impararla bene qualcosa per quanto sia imprescindibile e formidabile rilancio economico a Valle di quel devastante terremoto epidemico Stavolta che tutti conosciamo con il coronaviruspoche regole chiare ci salveranno tutti ci fermiamo qui grazie per l’ascolto prossimo aggiornamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo nel pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa