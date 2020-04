Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la riunione del Consiglio dei Ministri è stata sospesa aggiornata più tardi secondo quanto si apprende da fonti del governo le stesse fonti affermano che sarebbe ancora in via di definizione il testo del decreto sulle imprese In particolare le norme sulle garanzia per dare liquidità il tema dell’erogazione della liquidità e quello del rinvio delle scadenze fiscali tuttavia non esaurisce decreto imprese nel provvedimento viene inserito anche il capitolo dell’estensione del Golden Power quello sulla giustizia e rinvio delle amministrativa il prossimo autunno Questo dimostra la solidarietà tra le persone quando vi do l’atterraggio di un aereo alla tv americana quando vedo la bandiera russa accanto a quella americana e dico grazie a Dio resta la solidarietà e non periodo di tensioni in fruttoperché in passato abbiamo creato inutili ripeto inutili divisioni nel mondo lo ha detto l’ex presidente del consiglio Dexter presidente della commissione europea Romano Prodi commentando all’agenzia di stampa statale russa taupe gli aiuti della Russia ad altri paesi per l’emergenza coronavirus Il papà ha istituito un fondo di emergenza presso le pontificie opere missionarie per aiutare le persone e le comunità che sono state tragicamente colpite dalla diffusione di covid-19 il fondo di emergenza Sara utilizzato per accompagnare le comunità colpite nei paesi di missione attraverso le strutture e le istituzioni della chiesa Papa Francesco ha destinato la somma di 750000 dollari statunitensi come contributo iniziale per fondo l’ha chiesto alla realtà della chiesa che possono contribuire i morti per coronavirus sono calati in Spagna per il quarto giorno consecutivo 637 i decessi regisil Ministero della Salute Ha dichiarato che il numero il più basso in 13 giorni ha portato il totale dei morti a 13055 secondo solo all’Italia anche il numero di nuovo in 335032 in calo rispetto al 4,8% del giorno prima funerali brevissimi con pochi congiunti senza spostare la barra dal carro funebre per far fronte al impressionante numero di decessi anche questa notizia arriva dalla Spagna è questo uno dei tanti aspetti terribili dell’epidemia di coronavirus sai che si è abbattuta e che ti sta proprio in Spagna il numero intime tra i più alti del mondo ed è tutto grazie per ora dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa