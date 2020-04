Ultime Notizie Roma del 06-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali coronavirus diminuiscono le vittime in Italia 525 morti e si conferma il dato in flessione sui posti letto occupato in terapia intensiva Ora ti attendono i dati del bilancio di oggi della Protezione Civile Intanto il capo Borrelli afferma non bisogna abbassare la guardia state a casa l’istituto superiore della sanità dichiara la curva scendete i dati si confermano anche oggi Potremmo cominciare a pensare alla fase 2 se la prima volta calano le persone ricoverate con sintomi meno 61 unità un’inezia su quasi 30mila persone mattino alle sempre aumentato e si conferma la pressione dei letti occupati in terapia intensiva valore che è calato ieri per la prima volta con altri 17 posti che si sono liberati intanto direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini si è sottoposto al tamponerisultato positivo al coronavirus diary rende noto life come previsto dalla normativa in isolamento Magrini che è stato nominato quest’anno viene dall’organizzazione Mondiale della sanità lo sms sta bene continuerà il suo lavoro da remoto tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica dello Stato rispetto al Virus covid-19 Italia 87 in totale dei medici morti in Italia Il dato è stato aggiornato dalla federazione degli ordini dei medici che tutti i giorni sul suo portale elencano i colleghi rimasti vittime del codice una vestibilità l’ultimo aggiornamento sono stati dei Cerchi in più due medici di medicina generale un’intervista un medico termale un rianimatore un cardiologo è un radiologo sono 12252 invece Secondo l’ultimo rapporto dell’istituto superiore di sanità i operatori sanitari contagiati e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa