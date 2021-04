Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi c’è stata una riunione tra i tecnici dell’Arpa il Ministero della Salute su eventuali indicazioni stradali per l’uso di astrazeneca anche se per una decisione in questo senso si dovrà attendere il pronunciamento del entro giovedì si sta valutando esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi secondo il Sottosegretario alla salute sileri è possibile che lei ma ne limiti l’uso a certe categorie l’Italia intanto torna due colori con avere i giorni Rossi 11 in arancione tornano a scuola 5,3 milioni di studenti sei su dieci 80% del personale scolastico è stato vaccinato la politica il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti i due secondo Fonti del Nazareno hanno convenuto sul fatto che ora lo sforzo prioritario deve essere quello di supportare la campagna vaccinale del governo e le azioni di sostegno economiche per il futuro fra i due c’è una divergenza profonda sulcon conta il MoVimento 5 Stelle rapporto che Letta considera essenziale per costruire in prospettiva un’alternativa vincente a Fratelli d’Italia e lega al momento ho 12 anni fa il devastante terremoto a L’Aquila 309 rintocchi di Campana per ricordare le 309 vittime niente fiaccolata per colpa del covid-19 le più davanzali delle case ieri sera intanto scossa di magnitudo 3 a Norcia epicentro del sisma del 2012 il tempo nelle Marche e per rischio idrogeologico in Abruzzo ultime notizie chiusura la presenza femminile nel CDA delle società quotate in borsa che avvicino al 40% previsto dalle norme Ma la quota di donne amministratore delegato scende da poco più del 3% nel 2013 e ora Almeno del 2% a dirlo e rapporto Consob sull’evoluzione della Corporate governance in Italia secondo il quale in leggero aumento il numero di presidente donna sempre sotto il 4% aumento invece le donne nominate dalla minoranze Nelle società più grandi come amministratori indipendenti il 75% è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

