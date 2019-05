Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 07:10

Roma Daily News radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio continua lo scontro tra lega e 5 stelle nella maggioranza dura attacco dei pentastellati a ministro Salvini a cui viene replicata la richiesta di farti mettere il Sottosegretario trasporti Siri Di Maio rincara è forte solo con i deboli mercoledì al 99% consiglio dei ministri dedicato al caso sulla corruzione non ci si tappa la bocca ha detto Di Maio il leader della Lega in vita alleato di governo smetterla con le offese perché si fanno in tribunale Non in piazza e amici dei 5 Stelle pesi non le parole è l’ultimo avviso dice Salvini e al papà che chiede di aprire le porte a Chi bussa i nostri confini risponde che in Italia si accoglie solo Chi ha diritto in mecliente oltre 600 Razzi e colpi di mortaio da Gaza contro Israele con nuovi morti centrato l’ospedale di ascalona i morti sono oltre 20 tra i palestinesi e 43 yanix esercito replica mandando al confine la settima Brigata corazzata cui potrebbero essere affidate missione offensive nelle presidente Netanyahu ordino di attaccare i Rider contro islamica promettendo che pagheranno un prezzo molto pesante per i loro attacchi e incassa l’appoggio degli Stati Uniti che ne sostengono il diritto all’autodifesa inviato del nonno in Oriente Nicolai melden condanna al continua lancio di razzi il bilancio delle vittime parla di almeno 17 palestinesi è un israeliano ma il tempo sulla penisola italiana 5 persone sono finite nel Mincio con l’auto una di loro e dispersa Marsala è morto un turista tedesco che faceva kitesurf a Mantova il treno per Milanoun albero caduto sui binari per il maltempo nessun ferito Duomo di Vigevano chiuso per la caduta di calcinacci probabilmente a causa del maltempo Maggio invernale sotto le Alpi In alcune zone dell’Alto Adige neve fino a 500 metri di quota sulle Dolomiti tra i 20 e 30 cm di neve fresca clima quasi natalizio anche nel Veneto pioggia e freddo in un’ora mentre in quota si registrano tra i 30 e i 40 cm di neve recuperati nel Monte Rosa 3 alpinisti francesi che si erano persi sul ghiacciaio un aereo passeggeri il succo della compagnia di bandiera russa aeroflot ha preso fuoco e ha compiuto un atterraggio di emergenza nell’aeroporto moscovita vincere mettevo l’aereo ha continuato a bruciare sulla seconda media russi ci sarebbero almeno 13 morti e diversi feriti lo sport in e chiusura Atalanta travolgente ha battuto la Lazio lo stadio Olimpico conil quarto posto e portandosi ad un solo punto di distacco dal terzo posto insidia adesso l’Inter Ade più vicina la Champions con 3 punti di vantaggio sui giallorossi anche l’empoli ha battuto la Fiorentina ha guadagnato tre punti d’oro nella rincorsa alla salvezza ora è a due punti dall’udinese pari tra Parma e Sampdoria tra Sassuolo e Frosinone ha matematicamente in serie B nel posticipo di ieri sera Il Napoli ha battuto il Cagliari in rimonta per 2 a 1 stasera Milan Bologna è tutto dalla stazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa