Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriele Luigi in studio si sono fermati nelle ultime ore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele esercito israeliano Che nottata colpito Trento obiettivi nella striscia di Gaza conferma il raggiungimento di età per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale le 6:00 di questa mattina in Italia la TV israeliana citando fonti palestinesi riferito che Israele si sarebbe impegnata a realizzare entro la settimana a tutti gli impegni concernenti la tregua con Gaza è che in merito ci sono garanzie dell’anno e dell’Egitto il cessate il fuoco Sara reciproco ed entrambe le parti si impegnano al rispetto dell’Inter nel governo ha 48 ore del Consiglio dei Ministri sul caso Siri 5 Stelle non cessano di premere tu la lega per farvi mettere il Sottosegretario di Maio acutaè forte solo con i deboli dice il vicepremier e non inchiesta di report anticipata dal TG3 sulla vicenda senza sospetti di riciclaggio si rinnega e valuta la querela Salvini parla di fango e invita I magistrati a interrogarlo al più presto e la resa dei conti nel governo al consiglio dei ministri di mercoledì Salvini escluso incontro con il premier Conte Prima di allora ma nessuna di loro sembra voler far cadere il governo un aereo di linea della compagnia di bandiera russa aeroflot ha preso fuoco in volo ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza aeroporto sheremetyevo dal quale era Decollato poco prima diretta murmansk il bilancio di almeno 41 vittime a bordo c’erano 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio Stando ai dati aggiornati ottenuti dagli investigatori 37 persone sono sopravvissute annunciato la portavoce del comitato investigativo le cause sonoin corso di accertamento lo sport in chiusura calcio Serie A Il Napoli ha battuto 21 il Cagliari ieri sera nel primo posticipo della 35a campionato con questa vittoria raggiunge i 73 punti in classifica a tre giornate dalla fine del campionato 10 punti di vantaggio sulla Terza l’Inter e quindi partenopress secondi matematicamente qualificate per la prossima Champions League dell’Atalanta preme sull’Inter per il terzo posto Mentre questa sera Milan Bologna è tutto della redazione di auguro una buona giornata

