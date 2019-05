Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 Aprile per una occlusione intestinale sto bene però la campagna elettorale ha detto l’ex premier gelando ho avuto una bella paura tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivati alla fine del girone invece ho avuto una ripresa formidabile della procura generale ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere dell’ ex ministro democristiano Calogero Mannino imputato di minaccia a corpo politico dello stato nel processo di appello sulla cosiddetta trattativa stato mafia III il ministro assolto in primo grado ha scelto il rito abbreviato del giudicato separatamente rispetto agli altri imputati per cui è in corso il processo d’appello ferma Nino la richiesta del procuratore generale è priva di fondamento Piazza si sono fermati nelle ultime ore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele l’esercito israeliano checolpito. additivi nella striscia di Gaza conferma il raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale per sei in Italia la TV israeliana citando fonti palestinesi ha riferito che i gemelli si sarebbe impegnata a realizzare entro una settimana a tutti gli impegni concernenti la tregua un gadget in merito ci sono grandi e dell’homo e dell’Egitto in due giorni di combattimenti al Gaza sono rimasti uccisi 25 palestinesi e per cui sono incinte e una ragazza e altri 170 sono stati feriti in forma del Ministero della Sanità locale l’ultima notizia in chiusura nel DL sblocca cantieri si smantella il ruolo dell’anac il tuo elemento caratterizzante di regola indirizzo e prevenzione per il contrasto alla corruzione e al infiltrazione delle macchine negli appalti per la denuncia è arrivata da CGIL CISL e UIL nel corso dell’audizione sulla provvedimento all’esame del Senato i sindacati ritengono che aprono dell’assenza di un elenco vere e proprie opere su cui puntare l’attenzione vengono solo pericolosamente aumentati i poteri dei commissari straordinari che possono operare in deroga al codice degli appalti Confindustria chiede di sbloccare sui cantieri Fermi è tutto grazie per averci seguito dei miei usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa