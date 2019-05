Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano terminato di nuovi dazi sull’import di 200 miliardi di dollari di Made in China affidata ieri a Twitter da Donald Trump affonda le borse cinesi in un post-it di Shanghai crolla del 5,58% mentre quello di shenzhen profonda del 7,38% dopo avere superato la perdita record a meno 8 tutte le borse asiatiche affondano mentre le borse europee perdonano in calo Milano Parigi e anche Francoforte Madrid i mercati sono appesantiti dalle perdite dei comparti dell’auto e della componentistica della la cronaca il killer insegue la vittima designata spara tra la folla questa volta per due volte il corpo della piccola Noemi ferite ai polmoni preventia sull’asfalto sono le mattine anche a te anzi ti un videoda un sito ripreso dal mattino online che mostra la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni Cambiamo argomento nel 2019 una persona Ogni tre ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa lungo la rotta della Libia lo scrive l’altro commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sottolineando che non esiste un porto sicuro in Libia ma nessuna nave governativa o d o n d o il tuo per azioni di ricerca e soccorso è chiaro conclude l’alto commissariato che questa situazione non può continuare domani il premier Giuseppe Conte incontro a Roma il premier del governo di accordo di unità nazionale libico sarage Salvini dal 2019 sono state respinte Il 76% delle domande i rifugiati nuovo monito di Papa Francesco parlando e rifugiati nel campo profughi di Sofia ha fatto riferimento alle linee lasciare la propria patria e cercare di inserirsi in un altra ma sei sempre una speranza ha detto nel suo breve intervento oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati un po’ una croce dell’umanità è una croce che tanta gentefermato il pontefice per la seconda giornata di Francesca in Bulgaria che domani concluderà questo tuo viaggio nei Balcani trasferendosi in Macedonia del nord è tutto per il momento un’informazione torna alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa