Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 6 maggio spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno Procura di Milano aperto un’inchiesta al momento senza ipotesi di reato indagati sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando tiri di una palazzina a Brezzo nell’Emilia un mutuo di €585000 acceso con una Banca di San Marino corpo di Noemi la bimba di 4 anni in Giunta venerdì pomeriggio è l’ospedale Santobono dopo che un proiettile l’aveva trapassato entrambi i polmoni ha detto Giovanni Gaglione primario di chirurgia pediatrica che l’ha operata Nella notte tra venerdì e sabato che prendo le il proiettile calibro 9 Full Metal Jacket in cui il piombo interno rivestito da un metallo più duro. Intanto un video dell’agguato il killer insegue la vittima designata spara per la colla poi scavalca per due volte il corpoNoemi diverti tu la stampa Gratteri e si sono fermati nelle ultime ore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele l’esercito israeliano Che nottata colpito 30 obiettivi nella striscia conferma il raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale del tè in Italia TV israeliana citando fonti palestinesi ha riferito che Israele si sarebbe impegnata a realizzare entro una settimana a tutti gli impegni concernenti la casa che in merito ci sono garanzie dell’ONU e dell’Egitto che i due giorni di combattimenti a casa non è mai più di 25 palestinesi per cui le donne incinte è una ragazza e altri 170 sono stati feriti dal Ministero della Sanità locale un’ultima notizia in chiusura nel 2019 una persona Ogni tre ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa a lungo la rotta della Libia lo scrive l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sottolineando che non esiste un porto sicuro in Libia ma nessuna nave governativa di omega-3 operazioni di ricerca e soccorso è chiaro scrive che questa situazionenon può continuare domani intanto il premier Giuseppe Conte incontrerà a Roma il premier del governo di accordo di unità nazionale libico Sunrise Salvini a ferma dal 2019 sono state respinte Il 76% delle domande dei rifugiati è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa