Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio al piano terreno apertura Donald Trump torno a mettere in dubbio negoziati commerciali con la Cina prima dell’apertura di wall street e con le borse mondiali in calo dopo le sue esternazioni di ieri gli Stati Uniti sempre americano hanno perso per molti anni i dati 100 a 800 miliardi di dollari all’anno per il commercio con la Cina abbiamo perso 500 miliardi di dollari Scusate ma questo non accadrà più le parole del Presidente americano La minaccia di nuovi dazi sull’import di 200 miliardi di dollari di Made in China aveva già fondato le borse cinesi Shanghai meno 5,58 % scienze Nino 7,38 e in calo anche le borse europee Cambiamo argomento Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele Oggi dove era ricoverato dal 30 Aprile per un occlusione intestinale sto bene però la campagna elettorale ha dettotenere svelando ho avuto una bella paura tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi che hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone invece ho avuto una ripresa formidabile andiamo nel Regno Unito perché è nato il royal baby di Harry e meghan è un maschio diventa Settimo Nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta seconda dopo Carlo William e i suoi tre figli e lo stesso Harry californiana l’ha dato alla luce in queste ore secondo quanto annunciato oggi lo stesso Harry il piccolo e la mamma stanno bene ha precisato il per settimane la data della nascita del primo figlio è rimasta riservata ultime notizie misura torniamo in Italia la Procura Generale ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere dell’ ex ministro democristiano Calogero Mannino imputato di minaccia a corpo politico dello stato nel processo di appello sulla cosiddetta trattativa stato-mafia il primo grado scelto il rito abbreviato del giudicato separatamente rispetto agli altri imputati per cui è in corso il processo d’appello manina ferma la richiesta del procuratore è priva di fondamento è tutto grazie per averci seguito le newsalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa