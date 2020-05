Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una frenata sulla ricapitalizzazione con fondi pubblici delle PMI pensioni sui fondi per la famiglia per la sanità sul reddito di emergenze anche sulla regolarizzazione Dei migranti in nero il rischio che le tensioni della stanza si riflettano sulla tenuta del governo viene osservato anche dal Colle nella convinzione che l’unica alternativa questo esecutivo sarebbero le lezioni neanche referendum sul taglio dei parlamentari sarebbe sufficiente vista la gravità delle emergenze economiche impedire un ritorno rapido al voto Conte avverte Matteo Renzi che instabilità sarebbe un gravissimo danno alla vigilia della ripartenza la apri Money per il Contact tracing dovrebbe essere pronta per la fine di maggio Così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in audizione alla commissione trasporti e Telecomunicazioni dobbiamo fare molti più tempo neo devo mettere in condizione le regioni di farli fornendo raggiuntoche la App funziona Se il tempo di attraversamento tra accorciato e se ad essa si accompagnerà la somministrazione dell’unico gente per individuare un individuo contagiato Ok il tampone scontro di poteri della BCE dopo che l’alta Corte tedesca accolto in parte ricorsi contro l’acquisto di Bond da parte dell’Istituto centrale venuti dal 2015 nell’ambito del quantitative easing Francoforte a ora altri perché arrivi sul programma e Berlino fa sapere che si muoverà per fare in modo che la bici è Attila verifica europower ribadisce l’impegno a fare qualunque cosa sia necessario Ricorda che la Corte europea Ha giudicato legittimo l’operato della commissione europea nel weekend delle prerogative di afferma che le decisioni della Corte europea sono vincolanti su tutte le corti nazionali nel decreto Maggiora ministro del lavoro catalfo proporrà la possibilità per il party collettivi aziendali territoriali di prevedere una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario verso L’intesa in maggioranza sul reddito di emergenza sul provvedimento da 55 miliardi premier Conte ha incontratocapite bene un nuovo patto sociale avremo una brutta caduta del PIL e rimbocchiamoci le maniche ammonito parlando di un piano cospicuo a favore di Famiglie Lavoratori e imprese che non è una Panacea ma limita i danni Donald Trump sollecito alla riapertura del paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante Non possiamo tenere chiuso il nostro paese per i prossimi cinque anni dice alcuni saranno colpiti duramente Sì ma dobbiamo aprire il paese dobbiamo aprirlo presto incalza il daikon conferma che la task force anti coronavirus Sara costituita Forse da un gruppo diverso ma assicura che i super esperti aunto Ninfa oggi Debora Pig continueranno a essere consultati negli Stati Uniti oltre 71000 morti un incremento del 130% nelle ultime 24 ore a 2333 oltre un milione e due i casi invece presidente della Lombardia sala riferisce che il tasso di contagio nella regione ora di 075 contro la media italiana di 080 la regione lavoro nuova delibera sulla fase 2sul tracciamento sorveglianza sanitaria con tamponi anche a domicilio riapre al traffico passeggeri aeroporto Bergamasco di Orio al Serio gli ultimi dati della Protezione Civile indicano 236 9 vittime in 20 ore ti portiamo ancora pagina Veneto ed emilia-romagna mordono il freno e puntano ad accelerare riaperture nella fase 2 Zaia far sapere di lavorare con il governo all’ipotesi Bonacini anticipa che si dati resteranno favorevoli potrebbero riaprire in anticipo bar ristoranti parrucchieri ed estetisti Rezza dice aumentare i tamponi fare come il veneto il governo rinuncia alla procedura accelerata nel corso controllore della Calabria che consente il servizio ai tavoli bar e ristoranti la scelta per avere d’altare una decisione di merito immediata lo sport Guarda la ripresa e si dà un nuovo calendario Lucia fissato il Giro d’ Italia dal 3 al 25 ottobre la milano-sanremo 8 agosto la tirreno-adriatica dall’8 al 14 settembre molte squadre di serie A riprendono gli allenamenti in forme discaglioni slitta il consiglio FIGC in attesa di approfondimenti sull’emergenza e noi ci fermiamo qui Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa