Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio andiamo negli Stati Uniti oltre 71 mila i decessi trumpery aprire subito anche a costo di più morti con le riaperture alcuni saranno duramente impacciati Ma dobbiamo riaprire La Nazione dobbiamo farlo presto di il Tycoon nel corso dell’intervista a lei dici sarà smantellata la task-force di fauci Conte incontra i sindacati le decreto Maggio non è una malignità i danni riunione del presidente del consiglio con i sindacati per la ripartenza serve un nuovo patto sociale lavorare tutti insieme per contratti innovativi nuovi modelli per il ministro catalfo altre 9 settimane di cassa integrazione si studia il reddito di emergenza Gualtieri positivo il confronto con i sindacati sulla DL Maggio Arcuri Apri Moniaio nessun ruolo nella scelta Il commissario per l’emergenza sottolinea però che si tratta di una opinione gli interlocutori che possono sciogliere questo dilemma sono altri dice riferendosi ai ministeri competenti prima tra tutti Saluti innovazione aggiunge la App funziona solo se facciamo molti tamponi tempestivi è in Brasile 600 morti in 24 ore Quasi 100 mila i casi di contagio in Colombia confinamento fino al 25 maggio primo caso a sana’a Yemen se il contagio si dovesse allargare Sarebbe uno scenario da incubo hanno denunciato Le organizzazioni internazionali e cambiamo argomento un vasto blackout interrotto l’erogazione dell’energia elettrica in varie zone di Caracas numero di stati venezuelani un episodio che la vicepresidente esecutivo adelsy Rodriguez ha definito una premeditato attraverso le reti sociali la responsabile chavista ha reso noto ieri sera che il sistema elettrico Nazionale ha subito un attacco alle sue linee trasmissione del settore 7 65 appena ora dopotentativo fallito di incursione terroristica contro il Venezuela Rodriguez tra le personalità più in vista sostegno del presidente Nicolas Maduro assicurato che siamo già nella fase di recupero del servizio di ricerca anche che la rivoluzione vincerà secondo la TV statale vitili oltre alla distretto della capitale Caracas sono stati colpiti dal bloccato anche nuove stati Miranda Shakira zurria Fedez & Y su crear aguglia in arabo Ma secondo altre fonti e le reti sociali di stato in cui si è interrotta l’erogazione di energia elettrica sarebbe 17 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa