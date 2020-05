Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio i presidenti di regione spingono per ripartire ma il premier Conte attende nuovo report Nicolao i casi totali di contagio in Italia sono saliti e 213 Mi ridici quello dei deceduti a 29315 il totale dei guariti è arrivato 85221 inalati attuali sono 98467 ancora tensioni sui per la famiglia per la sanità sul reddito di emergenze anche sulla regolarizzazione Dei migranti nero riunione con te sindacati avremo una brusca caduta del PIL e rimbocchiamoci le maniche nel decreto Maggio la ministra del lavoro può proporre la possibilità per i contratti collettivi aziendali territoriali di prevedere una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario l’ app immuni per il Contact tracing dovrebbe essere pronta per la fine dicosì Il commissario per l’emergenza domenica il cuore in audizione alla commissione trasporti e Telecomunicazioni Trump Sollecita la riapertura del paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante il presidente conferma che la task force anti coronavirus sarà sostituito Forse da un gruppo diverso ma assicura che Antoni Fauci e Debora birk continueranno essere consulta negli Stati Uniti oltre 71000 morti più il 130% in 24 ore oltre milione virgola due i contagi ed è scontro sui poteri della BCE dopo che l’alta Corte tedesca accolto in parte ricorsi contro l’acquisto di Bond da parte dell’Istituto centrale venuti dal 2015 nell’ambito del quantitative easing andiamo ora in Lombardia Dove si sono verificati 500 contagi e 95 decessi in più rispetto alle precedenti 24 ore in totale positivi salgono a 78615 emerge dai dati forniti dalla regione in merito alle melecoronavirus diminuisce ancora il numero dei ricoverati 6201 nei normali reparti meno 213 e 509 in terapia intensiva meno 23 la flessione dei contatti con un 6455 tamponi eseguiti Si conferma anche a Milano il numero totale di positive di 20398 più 144 di cui 55 in città a Bergamo ci sono registrati solo 12 casi 46 a Brescia e 52 a Lodi e la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato non sempre in Lombardia oltre 250.000 mascherine riconducibili alla Only Italia Logistics la società di cui Rappresentante legale l’ex presidente della Camera Irene Pivetti che è indagata per ricettazione frode nell’esercizio del Commercio vendita di cose con impronte contraffatte e violazione alla legge doganale il Presidente del Consiglio in videoconferenza con i rappresentanti di CGIL CISL e UIL è una fasedifficile ma piano cospicuo il decreto Non è una Panacea ma limita i danni secondo il premier serve un nuovo patto sociale Eco e moderno lavorare tutti insieme per contratti innovativi e nuovi modelli ha detto il presidente della Colombia Ivan Duca annunciato ieri sera la decisione del governo di prorogare per la terza volta dal 25 marzo la quarantena sociale obbligatoria nel paese in vigore fino al 25 maggio in un discorso trasmesso in TV il capo dello Stato ha comunque assicurato che durante questa nuova fase di isolamento sociale tra autorizzato l’avvio dell’attività produttiva di vari settori industriali quella di compravendita di beni necessari alla popolazione Oggi più che mai si è raccomandato du che dobbiamo essere capaci di recuperare spazi sempre maggiori di attività produttiva facendolo Tuttavia con responsabilità e continuando a leggere la vita e la salute dei cittadini il Ministro della Sanità colombiano ha diffuso l’ultimo rapporto sulla pandemia da coronavirus da cui emerge che i contagiati nel paese sono 8613378 morti ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa