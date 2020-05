Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riaperture anticipate nelle regioni Siccome ora ci sono soldi definite di allarme siamo in condizione di studiare un eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche in presenza di un protocollo di sicurezza per spazi ambienti e attività si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici parrucchieri ma anche teatri lo afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista in apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano in cui si dice sicuro che il governo arriverà a fine legislatura e apre alle elezioni regionali a luglio-agosto sulle emersione dei lavoratori in nero c’è una condivisione di fondo Ieri abbiamo avuto degli incontri riguarderà anche tanti Italiani oltre che glic’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad un testo definito lo ha detto a Radio anch’io la ministra dell’interno Luciana lamorgese 30 mila imprese balneari quasi tutte a conduzione familiare Non hanno ancora ricevuto risposte da parte di un governo che sul turismo brancola nel buio per sapere se questa estate potranno tornare a lavorare una situazione inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio un intero settore per questo chiediamo un intervento immediato con i comuni affinché attuino all’estensione delle concessioni al 2033 già prevista per legge una in sede Unione Europea per escludere i balneari dalla bolkestein ora o mai più subito norme tecniche chiare per preparare le spiagge ad un’estate in sicurezza difendiamo le noimprese balneari lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca bisogna rifondare l’Unione Europea sui principi nuovi e tornare ad avere il controllo sulla monetazione bisogna Stampare moneta lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Sky Tg24 nella sua visita in Arizona Donald Trump ha sollecitato la riapertura del paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante Non possiamo tenere chiuso il nostro paese per i prossimi cinque anni ha detto in un’azienda che produce mascherine alcuni saranno colpiti duramente Sì ma dobbiamo aprire il nostro paese e dobbiamo aprirlo presto ha incalzato Donald Trump ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle

