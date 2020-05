Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un saluto e ben trovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli riflettori puntati su Bruxelles La Commissione Europea presenta le prime previsioni economiche dallo scoppio dell’emergenza sanitaria sia la ricezione che la ripresa non saranno omogenei dati aggregati alle europee nascondono considerevoli differenze fra paesi così Il commissario Unione Europea all’economia Paolo Gentiloni tra i Paesi più grandi d’Italia è stata colpita per prima e con più forza con le misure di contenimento che ora cominciano ad essere rimosso e gradualmente l’economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020 ciononostante si prevede che la ripresa italiana a prendere ha più tempo che negli altri paesi ha detto Gentiloni sui dpcm sarà ascoltato preventivamente il Parlamento e il contenuto dell’emendamento al Decreto covid-19il governo di aver compreso la necessità del superamento della strada fino ad ora percorsa è una vittoria delle camere ed è anche il segno della centralità che noi democratici abbiamo sempre assegnato la funzione di indirizzo e controllo del parlamento così il capogruppo Democratico alla camera Graziano Delrio la camera ha provato con soli 4 astenuti un emendamento che permette la ripresa delle messe dopo un accordo con la Play sulla sicurezza durante le celebrazioni religiose l’emendamento con una riformulazione è stato presentato da Stefano Ceccanti PD De Filippo Italia viva e Roberto Occhiuto di Forza Italia a mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5858 casi di coronavirus Per un totale di 85973 lezioni confermate la capitale russa supera così la Cina nei contagi confermati Secondo i dati della Johns Hopkins University momento giornaliero del numero di persone in ferie mosche7,3% lo riporta la forza nazionale anti coronavirus eccitata dalla Tata si è scagliato sulla moglie con feroce violenza la pugnalata almeno 40 volte mentre l’hai tentava di fuggire e proteggersi mi fa più è venuto a Cagliari l’uomo sì e poi varie volte accoltellato al petto tentando di ucciderti è ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Brotzu Giovanni Murtas e gliela falegname disoccupato di 57 anni che ieri pomeriggio ha ucciso la moglie Marisa Pireddu di 51 anni dopo una lite nella loro abitazione in via Turati al Serramanna nel sud della Sardegna l’uomo è stato operato nella notte a causa delle gravi condizioni nelle prossime ore Sara formalizzato per omicidio ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa