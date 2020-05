Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riflettori puntati su Bruxelles La Commissione Europea ha presentato le prime previsioni economiche dallo scoppio delle violenze sanitaria sia la recensione che la ripresa non omogenei dati aggregati a livello europeo nascondono considerevoli differenze tra Paesi così commissario Unione Europea all’economia Paolo Gentiloni lo so che mi trovi da 19 ha portato un improvviso ripensamento dei rischi a marzo in Europa le azioni e obbligazioni societarie ad alto rendimento hanno registrato la vendita più rapida del secolo nei mercati del debito sovrano dell’eurozona l’epidemia ha comportato un aumento degli spread indicando le preoccupazioni degli investitori che la crisi potrebbe portare a divergenze nella Rael’euro è che la risposta politica si è sufficiente ha spiegato ancora il commissario via libera in Puglia da oggi è fino al 17 maggio a tutti gli sport amatoriali individuali all’aria aperta come ad esempio Golf atletica corsa ciclismo vela pattinaggio tennis canoa canottaggio equitazione serve windsurf e kitesurf automobilismo motociclismo se tiro con l’arco tiro a segno e simili con una nuova ordinanza emanata oggi il Presidente della Regione Puglia autorizzato anche L’attività dei centri di addestramento di animali e la manutenzione di canne e salgono a 1,6 milioni le domande di adesione alle moratoria sui prestiti per 177 miliardi e superano quota 90 mila le richieste di garanzia per nuovi finanziamenti bancari per le micro piccole e medie imprese Presentati al fondo di garanzia per le PMI sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Tassocostituita per promuovere la tua azione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo per far fronte all’emergenza covid-19 incontro in videoconferenza del governo con i rappresentanti di Confindustria Confapi confimi confprofessioni Angela riunione serve a fare un punto sul decreto di maggio con le misure di sostegno alle imprese per far fronte all’emergenza coronavirus L’incontro è stato aperto dal ministro Roberto Gualtieri e Stefano patuanelli in corso la riunione del governo con le associazioni rappresentative del settore agricolo e alimentare Coldiretti confagricoltura cia copagri federdistribuzione il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova annunciato che a questo tavolo si parla anche del tema regolarizzazione Dei migranti che lavorano in agricoltura Un tema che divide la maggioranza pioggia di emendamenti bipartisan oggi in Senato sul decreto scuola La maggior partedi quali erano stati portati All’attenzione nel corso dell’audizione da ANIEF incontro con il Ministro dell’Università e della ricerca Manfredi Per capire come ripartire in sicurezza Chiama Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF abbiamo ringraziato per il rinvio dello svolgimento delle prove selettive preselettive perché in questo momento di pandemia non era opportuno appunto svolgerle queste però sono su per il 18 maggio al fine settembre però abbiamo chiesto a messa a questo punto se non sia opportuno valutare di inserire un sovrannumero tutti i colori a questi corsi che è comunque maturato più di 3 anni di esperienza anche due anni di esperienza su posti di sostegno in maniera tale da consentire di ampliare la più numero alto possibile di colleghietà di avere la specializzazione di fare gli insegnanti di sostegno con la specializzazione Quindi per me questo è molto fondamentale sia per le famiglie sia per gli insegnanti perché il prossimo anno ci saranno più di 40 insegnanti senza specializzazione e poi chi è inoltre un posto su 4 dei 62000 posti Mi sta creando di più di 15000 posti dei concorsi sono riservati posti di sostegno e teniamo che con la mente mente anche datore decreto scuola bisogna far consentire la partecipazione a tutti coloro che hanno chiesto di scriverti e posso dirti a sostegno e lo scioglimento del titolo ovviamente l’ha confermato il titolo Una volta conseguita la specializzazione TFA sostegno quindi sono delle cose che abbiamo voluto ribadire in un momento in cui abbiamo parlato anche di enti di ricerca di ateneo personale amministrativo e anche del personale AFAM tutte proposte che abbiamo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa