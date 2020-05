Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio piano Ferrigno scontro nella maggioranza sulla regolarizzazione degli immigrati pressing della ministra dell’Agricoltura Bellanova che sottolinea che il provvedimento non passa sarà motivo di riflessione sulla sua governo lamorgese osserva che sull’emersione c’è una condivisione di fondo ed auspica che nelle prossime ore si arrivi ad un testo definito ma del MoVimento 5 Stelle Crimi afferma che le ipotesi di storia riguardo la possibilità di concedere permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati irregolari questo non aiuta l’emersione del lavoro nero anzi lo fa aumentare il papà di Chiara braccianti sfruttati campagna bisogna dare dignità al lavoro e al Pio Albergo Trivulzio di Milano ci sono stati 300 morti tra gennaio ed Aprile rispetto ai 186/17 dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019l’ho spiegato Il supervisore del pattern Fabrizio pregliasco in una videoconferenza stampa in particolare ci sono stati oltre 200 morti tra marzo e Aprile 133 ad aprile 70 mazzo intanto Lucio plasma dato un valicenti contro il Todi 19 attualmente oggetto di studio in diversi paesi del mondo Italia compresa questo tipo di trattamento scrive Ministero della Salute non è da considerarsi al momento ancora consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza che potranno essere fornite dai risultati dei protocolli in corso sarà invece a breve in commercio il test rapido salivare in grado di rilevare il coronavirus in pochissimi minuti lo rendono noto l’azienda sanitaria territoriale dei Sette Laghi e l’università di Varese in Toscana i medici di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti te l’ho detto in chiusura La Germania si avvia alla riapertura dei negozi e delle scuole a maggio dopo settimane di Down le limitazioni ai contatti saranno prorogate fino al 5 giugno è quello che trapela dalle incontroPerché alcuni presidenti dei Lander ma prossimamente potremmo incontrarci anche appartenenti a due nuclei abitativi saranno i Lander tedeschi ad assumere la responsabilità su rallentamento delle misure la condizione che nelle città con oltre 50 nuovi infezioni per 100.000 abitanti in 7 giorni si procederà di nuovo a restrizioni è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

