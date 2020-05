Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus della Bilancia di oggi oltre 8000 guariti in un giorno con una conseguente netta riduzione della platea di persone talmente positive ma il numero di morti torna a salire 369 in totale 222 in Lombardia un aumento vertiginoso rispetto al numero delle vittime degli ultimi giorni nella regione i dati del nuovo bollettino della protezione civile di portano poi un calo delle persone ricoverate l’aumento di malattie vero naturalmente positive è stato pari a meno 6939 unità kg sono stati meno 1513 Mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1440 475 Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta studiando una norma che consente ai magistrati di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni già disposte di borsa della criminalità organizzata alla luce del mutato quadro delle medieLucy apprende in ambienti di via Arenula gran parte delle stazioni sono state risposte per gravi patologie ma molto ordinate fanno esplicito riferimento alle mezzanotte alle 19 per spingere l’Italia in una profonda recessione con un rimbalzo tecnico Nella seconda metà del 2020 tutte le Stime della commissione Ue che vedono il PIL italiano contrarsi della 9,5% con il nostro paese secondo solo alla Grecia quanta valori peggiori ma rimbalzare il 6,5% l’anno prossimo spezzando il coronavirus deficienti italiano al 11% mentre il debito raggiungerà il 159% all’interno dell’UE la pandemia problemi lasciare cicatrici permanenti come un gran numero di fallimenti scrive la commissione Unione Europea nelle previsioni economiche di primavera Intanto il coronavirus continua a devastare il turismo italiano oltre 40000 imprese del comparto secondo un’indagine rischiano il fallimento per la perdita di solidità finanziaria con Una contrazione del fatturato di almeno 10 miliardi di euroimprenditoriale che vedrebbe sul mercato del lavoro una perdita di oltre 184000 posti nei primi tre mesi dell’anno è di quasi 7 mila unità in meno contro un calo di semina del primo trimestre 2019 il saldo scritte quelle accettate il peggiore bilancio della nati-mortalità delle sistema turistico dal 1995 ad oggi è tutto grazie per averci seguito al minuto tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa