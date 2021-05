Ultime Notizie Roma del 06-05-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governo al lavoro Per un’estate E copri con il pass verde per i viaggi valido anche per i turisti extra europei e le isole minori tutte immunizzati a breve la riapertura delle RSA la prossima settimana la cabina di regia per il tagliando sulle misure del 26 aprile si deciderà se è quali restrizioni allentare il presidente della conferenza delle regioni in Federica invitare gli esami di riaperture e non fossilizzarsi sul coprifuoco da spostare alle 23 nelle ultime 24 ore in aumento i nuovi casi 10.500 in calo le vittime 267 il tasso di positività sale altre 2% meno ricoveri e terapie Intensive accelera la campagna vaccinale il Ministero della Salute suggerisce di posticipare la seconda somministrazionefai vedere moderna a sei settimane dalla prima per destinare più dosi e non vaccinati nessuna controindicazione Al richiamo con astrazeneca a chi lo abbia già ricevuto in arrivo altre 2,5 milioni di dosi Gelmini annuncia contiamo in due settimane di completare la vaccinazione dei più fragili Senza lasciare fiale in frigo Perché c’è la capacità di somministrarle tutte ha detto zingari punta l’immunità di gregge nel Lazio riprende la vaccinazione del personale scolastico in attesa del via libera ai ragazzi verso l’okay dell’ema afiser per i 12-15 anni decesso sul lavoro una vittima in fabbrica a pochi giorni dopo Luana D’Orazio la vittima un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da una fresa industriale in una fabbrica di Busto Arsizio intanto la Procura di Prato aperto un’inchiesta sulla morte di Luana con iscritto nel registro degli indagati la titolare dell’azienda e L’addetto alla manutenzione del macchinario tra i reati oltre a omicidio colposo c’è anche la rimozione o omissione dolosa dicontro gli infortuni sul lavoro per aver rimosso la saracinesca protettiva sabato in programma l’autopsia sulla donna i funerali Forse lunedì cambiamo argomento condanna all’ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natel York e quanto deciso dalla prima Corte d’Assise di Roma in relazione all’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega Double 3 13 ore di camera di consiglio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa