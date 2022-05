Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura l’acciaieria di mariupol è un inferno così descrivono la situazione sia il segretario generale ONU guterres si ha il presidente ucraino zielinsky oggi ci concentriamo sul acciaieria annuncia la vicepremier Ucraina Chi è felice che finora sono state evacuate quasi 500 persone ma ci sarebbero ancora 200 civili nella fabbrica dove lo non sta organizzando un corridoio umanitario portavoce racconta che gli va che hanno traumi profondi profonde cicatrici psicologiche avendo dovuto vivere con poca acqua poco 500 alla luce del sole secondo Londra I russi hanno proseguito la salto perché Putin ha bisogno di un successo simbolico entro il 9 maggio giorno della Vittoria è dura denuncia statunitense al consiglio di sicurezza dell’ONU Moscaripetutamente a questo consiglio con una prenota serie di Teorie del complotto e disinformazioni ogni falsità più ridicola dell’altra detto l’ambasciatrice gli Stati Uniti aggiunto hanno immagini che confermano la presenza di fosse comuni a buccia edibile con il quale il mondo deve fare i conti la Presidente del Parlamento Ué dichiara che L’Europa è anche nelle strade di Bucciano I tunnel di mariupol nelle cantine d’irpinia e Sulle rive L’isola dei Serpenti intanto l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Amore la margine di un incontro con gli studenti a Firenze nell’ambito della giornata dell’Europa a firma stiamo lavorando per arrivare ad un accordo tra tutti i paesi europei per fermare di importazione di petrolio dalla Russia si farà e se non si fa presto Cioè entro questo fine settimana dovrà far riunire concludi il Consiglio dei ministri degli Affari Esteri per avere un accordo politico è iniziata Bruxelles la riunione del comitato che raggruppa gli ambasciatori dei 27 prezzo lui è che deve cercare un accordo sul Sesto pacchetto di sanzioni alla Russia ancora essere rinchiusola polizia israeliana ha identificato due giovani palestinesi sospettati di essere responsabili dell’ attentato terroristico di ieri sera dell’anno in cui sono morti Tre israeliani tutti e tre gli altri quattro le forze di sicurezza Hanno lanciato una caccia all’Uomo per individuarli il presidente palestinese Abu mazen ha condannato l’attentato di Civili italiani e palestinesi ha detto non fa che accrescere le intenzioni in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire le scalette un stessa era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito quindi alla

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa