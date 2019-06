Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio Ti amo con la politica sul fronte della sicurezza in arrivo un altro scontro questa volta coinvolge il Ministero dell’Interno e la magistratura punti del Viminale infatti hanno reso nota l’intenzione di impugnare la sentenza Tar di Firenze contro le cosiddette zone rosse quelle dei Tribunali di Bologna e Firenze A proposito dell’iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri a quanto si apprende il Ministero sta anche pensando di rivolgerti alla bocca dello Stato per valutare se I magistrati che hanno emesso la sentenza avrebbero dovuto Astenersi per posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza e abbiamo argomenti troviamo di economia l’Unione Europea apre alla procedura e contro l’Italia il motivo Il nostro paese violerebbe le regole sul debito questo quanto dice la commissione europea che spiega la regola sul debito non è stata rispettodall’Italia nel 2018 nel 2019 non lo sarà Nel 2020 e quindi è giustificato una procedura per debito eccessivo farò di tutto per evitare la procedura ferma il premier Conte l’infezione è per debiti fatti dal saremo responsabili Ma pensioni quota 100 non si tocca ma ferma il vicepremier Di Maio che abbiamo ancora argomento andiamo all’estero maggioranza parlamentare alla sinistra e destra xenofoba in calo sono gli elementi essenziali in cui la Danimarca dovrà fare i conti all’indomani della chiusura delle Urne per le elezioni parlamentari e dopo una campagna elettorale giocata essenzialmente sul tema dell’immigrazione nel paese scandinavo il potere tornare a sinistra dopo 4 anni vedo dopo l’exploit della destra se no come nel 2015 adesso la quarantunenne leader socialdemocratico mette frederiksen e si appresta a diventare il primo ministro più giovane nella storia del suo mandato cronaca a tre anni dall’entrata in vigore della legge Cirinnà in Italia sono state celebrate quasi 11 milioni di Civili tra coppie dello stesso sesso i dati pubblicati dal ministeroterme in riferimento al 2018 permettono di fare un primo bilancio se nel 2016 l’unione erano state 2433 E nel 2017 Ben 6073 nel 2018 un iter formalmente 2371 coppie abbiamo dare un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo Avvia e gli scambi all’insegna della cautela malgrado la chiusura positiva a Wall Street con gli investitori che è messe da parte le aspettative sulle mosse della Federal reserve e tornano a concentrarsi in su le risposte ancora risolte sul internazionale treccine finiti in un apertura a quota 20774 91 sul mercato valutario lo Yen tratta sul dollaro 108, 30121, 60 sull’euro E questa era l’ultima notizia l’informazione Torno più tardi Ti auguro un buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa