Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata da una relazione da Francesco Vitale in studio una commissione europea propone la procedura di infrazione per debito eccessivo contro l’Italia definendola giustificata la mia porta resta aperta dice moscovici Palazzo Chigi afferma di voler rispettare il patto di stabilità ma non si pensano manovra correttiva questa non si tocca aperte Salvini infrazione per debiti fatta dal PD attacca Di Maio Oggi riunione del consiglio direttivo della BCE saltano le nozze tra Fiat Chrysler Renault la casa automobilistica presieduta da ritira con effetto immediato la proposta di fusione dopo il nuovo rinvio chiesto dal bordo del gruppo francese sotto pressing del governo di Parigi non esistono le condizioni politiche in Francia per una fusione immediato il contraccolpo Street Dov’è il titolo Fiat Chrysler ha perso il 71% nelle contrattazioni After Hours ancora crisi alle Silva arcelormittal Italia annuncia che a causa della grave crisi di mercato ricorrerà alla cassaper 1400 dipendenti al giorno del siderurgico di Taranto per 13 settimane oggi incontro tra azienda e sindacati non smentisce intanto la chiusura totale dello stabilimento di Sanguinetto in provincia di Verona l’abbandono dell’Italia oggi dagli Stati dati sul mercato del lavoro mi prenderanno oggi le trattative tra Stati Uniti e Messico sudarsi con Trump minaccia da lunedì tariffe dal 5 al 25% senza uno stop alla crisi dei migranti ieri Nulla di fatto il la Casa Bianca oggi presidente americano saraca in Francia per anniversario dello sbarco in Normandia previsto un incontro con Macron la sinistra torna al potere in Danimarca dopo 4 anni promettendo di mantenere la linea dura sull’immigrazione Chrome No pubblicità quarantunenne Federica m diventa il primo ministro più giovane nella storia del suo paese stamattina alle dimissioni del premier conservatore o’shanter ieri sera ammesso la sconfitta Cambiamo argomento il Viminale impugnerà la sentenza del Tar contro le cosiddette zone rosse quelle dei Tribunali sull’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri ne pensa di rivolgersi l’avvocatura dello Stato per valutare se Hulkmagistrati che hanno messo le sentenze avrebbero dovuto Astenersi per posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza blitz della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo Nei provvedimenti sono stati eseguiti in Puglia nelle province di Milano Rimini Fermo Ascoli Piceno Campobasso Pescara Teramo Napoli ed è tutto l’augurio di una buona giornata A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa