Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con l’economia saltano le nozze tra Fiat Chrysler il gruppo il marchio presieduto da John Elkann ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata al gruppo decisione è stata presa in seguito al nuovo rinvio chiesto dal bordo della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi la politica Italia quota 100 reddito di cittadinanza non è assolutamente all’ordine del giorno Anzi è da escludere qualsiasi taglio da assicurarlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Vietnam Dove si trova in visita lavoriamo con il maestro perché si prefigurano dei Risparmi di spesa visto che alcune somme erano stati un po’ sovradimensionato aggiunge il premier durante un punto stampa da a noi portiamo ancora pagina cronaca contro un operazione al tappeto diverse zone d’Italia e la Polizia ha effettuato un blitz contro le famiglie mafiose della Prodi Foggia agenti delle squadre mobili di Foggia Bari dello scotch e dei reparti prevenzione crimine sono impegnati sul campo e stanno seguendo diverse decine di arresti nei confronti di persone appartenenti o legate al clan che operano nel territorio l’operazione supportata da 30 equipaggi dei reparti prevenzione crimine vede impiegati oltre 200 poliziotti lo chiamo ancora pagina in Danimarca e lettori hanno scelto una nuova direzione nuovo governo lo ha detto la leader dei socialdemocratici Danesi mette frederiksen dopo la vittoria alle elezioni parlamentari definendo le le prime lezioni pratiche narrative raden patah il premier attuale il conservatore l’art le klasemen ha riconosciuto la sconfitta annunciato il governo si dimetterà questa mattina uno sguardo all’economia aperture ribasso dello Spread tra Btp e Bund il differenziale segna 267 punti contro la chiusura di 269 di ieri quando aveva visto un andamento altalenante fino a 285 punti Sulla scorta della decisione della commissione europea di avviare Litela procedura di infrazione contro l’Italia decisione finale che spetterà poi agli stati ed è tutto buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

