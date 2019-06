Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari dello Scoglio delle parti di prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legate ai clan operanti nel territorio di San Severo la borsa di Tokyo Avvia gli scambi all’insegna della cautela malgrado la chiusura positiva Wall Street con gli investitori che messe da parte le ossa sulle note della Federal reserve tornano a concentrarsi sulle dispute ancora irrisolte sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti il piatto in apertura sul mercato valutario lo Yen tratta sul dollaro a 108,30 e ha 121,60 sull’euro niente accordo sui dati tra Stati Uniti e Messico l’incontro svoltola Casa Bianca tra le delegazioni dei due paesi si è concluso con un nulla di fatto sulla vicenda pende La minaccia del presidente americano Donald Trump di colpire immediatamente tutti i beni importati dal Messico contatti del 5% quota 100 l’abbassamento dell’età pensionistica fortemente criticato dalla Commissione Europea il reddito di cittadinanza solo misure che non verranno toccate sono leggi dello stato che hanno acquisito i diritti vedranno questi soddisfatti questi diritti lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria che ha aggiunto che poi che ci eravamo posti in modo molto prudenziale in partenza adesso stiamo vedendo che ci saranno dei Risparmi in qualche modo sostanziale un medico dell’Ohio è stato accusato di omicidio per la morte di 25 pazienti causata da overdose di antidolorifici lo danno i media statunitensi un avvocato del dottor William di 43 anni impiegato dal 2015 al 2018 nell’area della città di Colombo sta spiegato che il suo clienteintendevo uccidere i pazienti ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa