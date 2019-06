Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli le autorità hanno inviato oggi un’operazione per bloccare una carovana di circa 1000 migranti provenienti dal Guatemala entrati in Messico all’alba con l’obiettivo di raggiungere la frontiera degli Stati Uniti lo riferisce la TV millennio l’operazione avviene mentre è previsto Washington un incontro fra il ministro degli Esteri messicano Eberhard è il segretario di stato Pompeo per discutere di migranti e dei dazi sulle importazioni annunciati dal Presidente Donald Trump aperture ribasso per lo spread tra Btp e Bund il differenziale segna 267 punti contro la chiusura di 269 di ieri della vista un andamento altalenante fino ai 285 punti Sulla scorta della decisione della commissione Unione Europea di avviare l’iter della procedura di infrazione contro l’Italia decisione finale cheagli stati una scossa di terremoto magnitudo 3 è stata registrata 0:29 nel nord della provincia di Perugia secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità epicentro a 14 chilometri ad est di Umbertide non si segnalano danni a persone o cose Italia quota 100 e reddito di cittadinanza non è assolutamente all’ordine del giorno lavoriamo con il MEF perché si prefigurano dei Risparmi di spesa visto che alcune somme erano state un po’ sovradimensionato lo afferma il premier Conte in un punto stampa da a noi no non sia sottoposta ottenere si ama si sarebbe lasciata morire rifiutando ogni alimento ogni cura è questa l’ipotesi che ti sta facendo la mafia della 17enne olandese vittima di depressione anoressia dopo due stupri su cui il mondo si interroga da quando la sua vicenda è rimbalzata sulle prime pagine sarà un’ispezioneil Ministero della Sanità olandese eventualmente una successiva indagine ufficiale a fare definitiva chiarezza sulle circostanze della sua morte ma è già polemica sulle questioni etiche sollevate dal caso le quali è intervenuto anche Papa Francesco è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime ore 8

