Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli saltano le nozze tra Fiat Chrysler è gruppo Renault il marchio preceduto da John Elkann ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata al gruppo Renault la decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi alleno esprime la sua delusione dopo il fallimento in debito pubblico l’Italia continuerà a salire nei prossimi anni è l’obiettivo del governo di un deficit al 2,1% del PIL per quest’anno manca di credibilità lo scrive Moody’s secondo cui il deficit e quest’anno sarà del 2,6% il prossimo 2,7% consideriamo la legge di bilancio 2020 un importante passaggio e passiamo a Firenze ritengo doveroso Quale presidente della Corte di Appello Interin ordine al linciaggio morale poi ha ingiustamente sottoposta la dottoressa Luciana breggia e forza per i gravi attacchi al subiti A pericolo per la sua incolumità attesa risonanza mediatica è l’effetto moltiplicatore della galassia dei social così la presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Hack Azzano parlando ai giornalisti in merito alle critiche del dell’interno Salvini sull’operato dei magistrati di Firenze tutti Dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del CSM del resto era scritto nel contratto di governo dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale l’ho detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commentando le vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del CSM gommista grande porterà nuova gioia la città di Firenze lo ha detto Andrea Della Valle presidente onorario scienze dalla Fiorentina al termine del Closing per la gestione delle fiabe Viola in questi anni Abbiamo vistotanti momenti belli ha proseguito ricordo soprattutto la vittoria Bianchi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prove

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa