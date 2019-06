Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla relazione in studio Roberta Frascarelli il debito pubblico dell’Italia continuerà a salire nei prossimi anni è l’obiettivo del governo di un deficit al 2,1% del PIL per quest’anno manca di credibilità lo scrive Moody’s Secondo te quest’anno sarà del 2,6% il prossimo 2,7% consideriamo la legge di bilancio 2020 un importante passaggio che passiamo a Firenze ritengono uso Quale presidente della Corte di Appello intervenire in ordine al linciaggio morale cui ha ingiustamente sottoposta la dottoressa Luciana breggia esposta per i gravi attacchi al subiti a Nicolò per la sua incolumità attesa La risonanza mediatica è l’effetto moltiplicatore della galassia dei social così il presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Cassanoi giornalisti in merito alle critiche del Ministro dell’Interno Salvini sull’operato dei magistrati di Firenze tutti Dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del CSM del resto era scritto nel contratto di governo dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commentando le vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del comitato ha grandi ambizioni porterà nuova gioia la città di Firenze lo ha detto Andrea Della Valle presidente onorario scienze dalla Fiorentina al termine del Closing per la zia beviola in questi anni Abbiamo vissuto tanti momenti belli ha proseguito ricordo soprattutto la vittoria di anfield ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

