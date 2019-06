Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 6 giugno in studio a Giuliano Ferrara un’applicazione credibile stringente del patto di stabilità è un prerequisito importante per finanze pubbliche solide Quindi per la fiducia dell’eurozona nel suo complesso è la ferma convinzione il prezzo del portavoce del governo tedesco tu la procedura di infrazione per il debito Chiesa della commissione europea per l’Italia un allarme sul debito italiano da parte di Moody’s continuerà a salire nei prossimi anni Non è credibile l’obiettivo di un deficit al 2,4% dal governo riflettori Dunque sulla legge di bilancio e preoccupazione invece per la mozione della maggioranza sul mini borsa vista come una passo verso l’italexit Teresa lo scontro tra Salvini alcuni magistrati indicati come i contrari alla del governo sulla sicurezza dal Viminale la presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Hack Azzano ha incontrato i giornalisti per segnalare il linciaggio morale cui è ingiustamente sottoposto alla dottoressa Luciana breggia e fa sapereattacchi subiti A pericolo per la tua incolumità attesa la risonanza mediatica l’effetto moltiplicatore della galassia dei social proprio per rispetto del 99% dei giudici che lavorano obiettivamente è doveroso segnalare quei pochissimi usare la taglia per fare politica non applicando la legge approvato dal Parlamento la replica di Matteo Salvini Cambiamo argomento arcelormittal Italia conferma i sindacati la cassa integrazione per un massimo di 1400 lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto per 13 settimane a partire dal primo luglio allo stato una ripresa del mercato e della domanda Vale di detto periodo fatta salva la verifica della necessità di eventuale proroga ai sensi della vigente normativa e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

