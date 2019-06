Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno resta lo scontro tra Salvini e alcuni magistrati indicati come i contrari alla linea del governo sulla sicurezza dalla Viminale da presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Cassano incontrato i giornalisti per segnalare il linciaggio morale pugliese ingiustamente sottoposto alla dottoressa Luciana breggia esposta per i gravi attacchi subiti A pericolo per la tua incolumità attesa la risonanza mediatica l’effetto moltiplicatore della galassia dei soci proprio per rispetto del 99% dei giudici che lavorano obiettivamente è doveroso segnalare qui pochissimi che usano la toga per fare politica non applicando le leggi approvate dal Parlamento la replica di Matteo Salvini l’economia il presidente della BCE Mario Draghi risponde ad una domanda dopo il bordo a Vilnius in Lituania Commissione Europea 10 ha concluso che l’Italia deve ridurre rapporto debito PIL Italia Futura un programma di riduzione ditermine non credo che verrà chiesto un rapido calo sarà un piano di medio termine che però deve essere credibile le parole del Presidente della Banca Centrale Europea consiglio e la giunta determinata ad agire nel caso di situazioni aperte le pronto a mettere in mano a tutti i suoi strumenti nella misura necessaria si guarda intanto ho deciso di mantenere invariati i tassi almeno fino a metà 2020 lanciato un nuovo Maxi prestito alle banche con tasso fino a meno 0,3 % è tanto hanno le nozze tra fcr No la casa automobilistica presieduta da Jean Noel kahn Pretty ra con effetto immediato la proposta di fusione dopo il nuovo rinvio richiesto dal bordo del gruppo francese presente nel governo di Parigi non esistono le condizioni politiche in Francia per una funzione immediato incontro a colpo sui titoli collarino che c’è di oltre il 6% mentre FC Algida in positivo a fine mattinata viene congelata rialzo Principe chiude la porta il ministro francese dice che le trattative potrebbero riprendere torniamo in Italia sono 2573 le interdittiva Antimafia emesse dalle prefetture nel 2018 segnando un56,5% rispetto al 2015 2015 e 2018 erano state 1922 discorso durante la presentazione della relazione annuale dell’anac il presidente Raffaele Cantone questa crescita un segnale di quanto le organizzazioni criminali che hanno infiltrando l’economia illegale canzone critica inoltre il decreto sblocca cantieri fatto segno di numerose sostanziali modifiche tanto che oggi si fa fatica ad orientarsi fa gli emendamenti sub emendamenti approvati E modificati individuare quindi un testo su cui potersi confrontare è tutto grazie per averci seguito le news del turno nella prossima edizione

