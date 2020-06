Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è sabato 6 giugno dal 1 luglio riapriranno le frontiere esterne dell’Europa per quelle interne Italia Spagna chiedono l’Unione Europea creare apertura vengo in modo coordinato e non discriminatorio di turisti tedeschi francesi e svizzeri potremmo intanto tornare in Italia dal 15 giugno Di Maio oggi sarà in visita in Slovenia sul fronte economico c’è intanto ottimismo su un accordo in Europa per il recovery Fund nuova impennata di contagi da coronavirus in Italia 518 in più in un giorno il 78% dei quali in Lombardia resta Tuttavia il forte aumento di guariti il calo dei ricoverati in terapia intensiva altri 85 decessi raccomandata la vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale Sara gratis anticipato ottobre per i bambini fino a 6 anni per gli anziani dai 60verso l’obbligo per il personale sanitario un ennesimo video sciocca gli Stati Uniti un afroamericano morto dopo essere stato fermato Tacoma nello stato di Washington ha girato una donna che si trova dietro la macchina della polizia che urla Smettetela di colpirlo l’episodio risale al 3 marzo e la vittima Chiama Manuel ellys l’uomo sarebbe stato scaraventato a terra gli agenti avrebbero continuato in ferie per la polizia è stato lui ad aggredire i poliziotti è andata avanti tutta la notte culminerà nel voto finale atteso alle 11:30 l’esame alla camera delle Bielle scuola Magari Now ieri sera dopo uno striscione della lega con la scritta Azzolina bocciata banchi di visita pannelli in plexiglass ma anche lezioni musei teatri e spazi aperti questi gli spunti forniti dalla ministra dell’Istruzione per la partenza 2300 superi già nel 2020 rinvio del rifacimento dell’altoforno 5 sono alcuni dei punti del nuovo piano industriale di arcelormittal per l’ex Ilva arrivato ieri seratavoli di Patronelli Gualtieri e catalfo irritazione dal ministro dello sviluppo semitalia ha deciso di andarsene se ne andasse la finiamo qui commenta il promotore di giustizia Vaticano interrogato arrestato imprenditore molisano Gianluigi torzi in relazione alla compravendita dell’immobile di Londra all’imputato vengono contestati episodi di estorsione peculato truffa aggravata e autoriciclaggio e reati per i quali la legge prevede fino a 12 anni di carcere media aritmetica per definire la classifica in caso di stop verdetti su scudetti e retrocessioni solo se matematici La proposta della Lega Serie A La sia entrato ha dato il via libera alle 5 sostituzioni in campo fino al termine della stagione per quanto riguarda il mercato l’interesse vicino a tornare Ma la Juve non l’ha presa il Milan blinda bene E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa