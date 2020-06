Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la pandemia da coronavirus fa sentire forte la sua presa sull’america Latina in questi giorni nelle ultime 24 ore della curva dei contagi ha mostrato una chiara impennata con 1238420 5 quanto emerge da una statistica elaborata da Lanza sulla base dei dati di 34 Nazioni territori latino-americani un nuovo video sciocca l’America Tacoma un afroamericano ucciso da gentil per la polizia avrebbe aggredito lui mentre continuano le proteste le marce memoria di George Floyd l’ americano morto Minneapolis durante un fermo di polizia spunta un altro video sia stato di Washington da testimone riprende con il suo cellulare urla Smettetela di colpirlo il medico legale parla di omicidio Giovedì ha raggiunto la storia di 1991 delegati necessariassicurarsi la nomination Democratica per la sfida Donald Trump è il prossimo novembre è stato un onore competere con un gruppo di candidati tra i più talentuosi che il Partito Democratico abbia mai messo in campo Sono orgoglioso di poter dire che andiamo alle elezioni Generali con un partito unito ha commentato vive in una nota gli aggiornamenti sulla situazione covid in Italia con i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore colorati con sintomi sono diminuiti di 202 unità Per un totale di 5301 nelle terapie Intensive il decremento di 22 pazienti diminuiscono di 1229 isolamento domiciliare Per un totale di 21359 persone in totale degli attualmente positivi in Italia è di 36976 meno 1453 rispetto alle precedenti di 4 ore e la leggenda del basket americano Michael Jordan annunciato di aver donato 100 milioni di dollari alle organizzazioni che si battono contro il razzismo per la difesa dei diritti civili la giustizia sociale inamla somma spiegata strehler vita attraverso il marchio Jordan Brand nell’arco di 10 anni è destinata anche all’istruzione ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto a voi l’augurio di una buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa