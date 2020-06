Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio ne andiamo in apertura negli Stati Uniti spunto nuovo video di un afroamericano ucciso dalla Polizia è accaduto attacco ma nello stato di Washington il filmato è stato registrato da una donna in auto Che contesta la versione fornita dalla vittima si chiama Manuel Agnelli se l’episodio risale al 3 marzo nelle immagini si vede l’uomo fermo a terra immobilizzato dagli agenti sopra di lui nei giorni scorsi il risultato dell’autopsia si è trattato di un omicidio per un arresto respiratorio voltiamo pagina e torniamo in Italia per aggiornarvi sulla situazione coronavirus in particolare appeso in mattinata il voto sul decreto scuola nuova impennata intanto dei contagi in Italia in forte aumento di guarite calo di ricoveri in terapia intensiva app11:30 la decisione finale della camera sulla scuola Azzolina banchi divisi da pannelli in plexiglass ma anche lezioni musei teatri e spazi aperti dicevamo una nuova In frenata di contagi da coronavirus 518 in cui un giorno il 78% di quelli in Lombardia resta forte aumento dei Ricchi e il calo dei ricoverati in terapia intensiva altri 85 decessi è andata avanti tutta la notte culmineranno il voto finale attesa in tarda mattinata l’esame alla Camera del Segreto scuola bagarre in aula dopo uno striscione della lega con la scritta Azzolina bocciata banchi visita pannelli in plexiglass ma anche lezioni musei teatri e spazi aperti questo gli spunti forniti dalla ministra dell’Istruzione per la ripartenza Intanto il primo luglio riapriranno le frontiere esterne dell’Europa per quelli interni Italia Spagna chiedono l’Unione Europea che la riapertura Bang in modo coordinato e non discriminatorio i turisti tedeschi francesi e svizzeri potranno intanto tornare in Italia dal 15 giugno sucronico c’è Intanto un ottimismo su un accordo in Europa per i ricoveri pound in America Latina nelle ultime 24 ore la curva di contagio ha mostrato una impennata con 1238420 la e 195 bolsonaro minaccia il ritiro del Brasile dallo m Non restiamo in Italia per parlare di economia romital presenta un piano da 3300 esuberi arcelormittal Italia ha presentato ai ministeri dell’economia dello sviluppo economico del Lavoro il suo nuovo piano industriale da fonti sindacali si apprende che il piano presentato prevede 3300 esuberi già nel 2020 e parliamo di migranti in 4 giorni sono state ricevute 9500 domande di regolarizzazione è possibile presentare richiesta fino al 15 luglio la norma inserita nel decreto rilancio è voluta dal ministro Bellanova con sempre gli stranieri irregolari di chiedere un permesso di soggiorno di sei mesi ai datori di lavoro di dichiarare un rapporto di lavoro ioristorato con italiani e stranieri E in chiusura andiamo a parlare di libri oggi Vi presentiamo il volume di Enrico casartelli condannato da internet in libreria per Robin edizioni lo scrittore brianzolo Enrico casartelli presenta condannato da internet un romanzo che tratta di un argomento estremamente una piaga sociale che miete vittime ogni giorno e crea disastri irreparabili stiamo parlando del cyberbullismo la storia di Marco e quella di tante persone che hanno sperimentato sulla propria pelle la Gogna mediatica quella più crudele che colpisce il privato che travolge non solo la vita virtuale ma soprattutto quella reale un’opera che fa riflettere che pur nella negatività dell’argomento trattato riesci a far leggere una luce in fondo al tunnel ricordiamo il libro di Enrico casartelli condannato da internet in libreria per Robin edizioni e noi ci fermiamo quiprossimo appuntamento a più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa