Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati trasporto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo video choc negli Stati Uniti un afroamericano morto dopo essere stato fermato Tacoma a girarlo dice New York Times una donna dietro la macchina della polizia che urla Smettetela di colpirlo l’episodio risale al 3 marzo per la polizia è stato aggredito gli agenti ieri le immagini di un anziano manifestante gettato a terra dagli agenti a Buffalo che cade a terra e batte la testa tra Alza un muro davanti alla Casa Bianca assediata dalle proteste e considerandolo un gesto ieri contro l’inno nazionale della bandiera ammonisce chi manifesta a non inginocchiarsi è andata avanti tutta la notte e culminerà nel voto finale atteso questa mattina l’esame alla Camera del ddl scuola magari in aula ieri sera dopo lo striscione della lega con la scritta a Torino a bocciata banchi di visita pannelli in plexiglass ma anche lezioni i musei teatri e spazi aperti questi gli spunti forniti dalla ministra dell’Istruzione perpartenza ma facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico fondamentalmente precari precari che non potranno essere assunti quest’estate i concorsi sono stati rinviati addirittura Resi più difficili quelli straordinari che avrebbero dovuto portare la serie precari come ci chiede l’Europa Come si chiede la Corte di Giustizia Europea e quindi con il record della sorprendente tutto questo posto delle polemiche e ha portato anche ANIEF ha ripreso degli emendamenti all’atto del bilancio visto che oggi Sara ha provato Comunque il decreto scuola nel testo licenziato Dal Senato Dall’altra parte invece ci sono tensioni relative all’inizio domando scolastico c’è il documento siglato dopo dal comitato tecnico-scientifico e metti il tema del distanziamento sociale al centro anche della ripresa degli attie qui ci sono soluzioni diverse da una parte Ministero rientrato eventualmente nel caso in cui si dovrebbe continuare a convivere con i valori di oggi con valori comunque bassi della curva epidemiologica i 200 le ore a 40 minuti di prendere mentalmente flexigas alternando mascherina tissiere Dall’altra parte invece chi ma anche le regioni i comuni le province e chiedere invece più risorse risorse sia strumentali sia umane Perché Perché le italiane sono Sono classi concludi 30-35 Se dovessimo seguire invece le indicazioni del comitato tecnico-scientifico dovremmo fare classi con 15 alunni per 35 m di ambiente e non tutte le aule hanno 35 metri quadri e quindi questo comporta necessariamente quello di andare a recuperare altri spazi che ha Già individuato l’oggettodurante l’incontro Abbiamo smesso con Italia negli ultimi 10 anni 15000 edifici scolastici Quindi bisogna riprende a che ora a settembre Ovviamente bisogna mettere in sicura che ci vogliono dai 4 ai 6 miliardi ma non basta Poi gli interventi strutturali servono anche i soldi per poter risorse per poter assumere insegnanti e nuovo personale ATA perché oggi un collaboratore scolastico può igienizzare solo 30 minuti al giorno perché non apro tempo deve fare tante altre cose a tante altre mansioni mi serve personale ATA Quindi piano di 180 mila assunzioni più anche questa città è simile a quella detta degli esperti del comitato istituito per fare questo Ci vogliono altri 7 minuti quindi complessivamente ci vogliono 13 14 miliardi che abbiamo indicato a tener conto e potrebbero essere presto finanziamento che l’Italiariceverà dalla comunità europea della commissione europea per i prossimi 7 anni e di 170 miliardi e quindi ci deve essere la pronta per la politica del governo italiano di destinare il 10% di queste risorse alla scuola magari con un intervento in Commissione Europea per utilizzare a fondo perduto come per la seta come Per gli ospedali come per il personale medico dal primo luglio riapriranno frontiere esterne dell’Europa per quelle interne Conte Sanchez chiedono all’Unione europea che la riapertura vengo in modo coordinato e non discriminatorio i turisti tedeschi francesi e svizzeri potremmo intanto tornare in Italia dal 15 giugno Di Maio ci sarà in visita in Slovenia sul fronte economico e intanto ottimismo sono accordo europeo per il recovery Fund 3300 esuberi Gianni 2020 rinvio del rifacimento dell’altoforno 5 sono alcuni dei punti di nuovo piano industriale dirtelo romital per l’ex Ilva arrivato ieri sera sui tavoli dei ministri da Tonelli Gualtieri katalco irritazione dal ministro dello sviluppo semita l’ha deciso di andarsene

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa