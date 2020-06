Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale lo saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli maratona notturna alla camera per il decreto scuola si invertono i ruoli tra maggioranza e opposizione nel muro contro muro sul decreto dopo la giornata di giovedì in cui le posizioni specie la lega hanno fatto ostruzionismo tentativo di farlo per cadere è stata poi la maggioranza a chiudere i canali di dialogo mentre diversi esponenti del centrodestra Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno cercato invano contatti con gruppi della coalizione di governo per trovare un accordo e concludere il voto in giornata 3300 esuberi già nel 2020 e rinvio rifacimento afo 5 alcuni dei punti del nuovo piano industriale di arcelormittal per Ilva arrivato in serata sui tavoli dei ministri competenti a rivelarlo il segretario della FimMarco Bentivoglio secondo il sindacalista il piano presentato non sarebbe lontano dall’ accordo raggiunto a marzo scorso al tribunale di Milano quando si chiude il contenzioso tra il e amministrazione straordinaria e arcelormittal 200 nessun tale Nesima drammatico video Che sciocca gli Stati Uniti di un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti nello stato di Washington a girarlo secondo il New York Times una donna che si trovava dietro la macchina della polizia e che si sente urlare Smettetela di colpirlo l’episodio risale al 3 marzo e la vittima Chiama Manuela Ellis l’uomo sarebbe stato all’improvviso scaraventato a terra quando gli agenti Hanno continuato infierire per la polizia è stato l’uomo ad aggredire i poliziotti il promotore di giustizia Vaticano ha interrogato e arrestato Gianluigi torzi in relazione alla vicenda collegata alla compravendita dell’immobile londinese all’imputato vengono contestati dagli episodi di estorsione peculato truffadata autoriciclaggio e reati per i quali la legge Vaticana prevede pene fino a 12 anni di reclusione Gianluigi torzi è detenuto in appositi locali presso la caserma del corpo della gente La leggenda del basket americano Michael Jordan ha annunciato di aver donato 100 milioni di dollari alle organizzazioni che si battono contro il razzismo e per la difesa dei diritti civili e la giustizia sociale in America la somma ha spiegato sarei la gita attraverso il marchio Jordan Brand nell’arco di 10 anni è destinata anche all’istruzione ed è tutto Per ora grazie della volta vi diamo appuntamento alle prossime

