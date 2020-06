Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto da Frascarelli Washington una grande giornata per Giorgio Floyd l’ho detto Donald Trump e commentando i sorprendenti dati sull’occupazione statunitense e scatenando una marea di nuove polemiche Giorgio si sta guardando dal Paradiso e Tallo dando l’economia americana ha affermato il presidente affermazioni riprovevoli offensive e che fanno infuriare i commenti sui social media parole spregevoli per l’ex presidente Joe biden candidato alla Casa Bianca la polizia Ha individuato un sodalizio di Cyber criminali che aveva clonato il sito di un’importante agenzia di vendita di ticket online circa 1400 fan che avevano acquistato i biglietti del tour 2018 di Vasco Rossi erano stati truffati il giorno del concerto hanno realizzato congrande delusione che presso i varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice loro possesso non era valido di qui le indagini di vecchi barconi utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa 2 zone dell’isola sono stati dati alle fiamme glielo hanno divampato nell’area attigua al campo sportivo nel deposito il capo Ponente le colonne di fumo nero altissime hanno letteralmente invaso l’isola le fiamme visibili anche Apparecchia distanza sul posto al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa con circa 5 automezzi incendio e anche i carabinieri praticamente l’intera stazione di Lampedusa mobilitata per evitare rischi e per cercare di individuare i responsabili un super bonus senso il più possibile Apri con le chiavi alberghi e fino al 2022 sembra già quasi una certezza ma è l’unica di fronte al diluvio di emendamenti piovuti sul decreto rilancio circa 8000 che da qui a martedìlitoti intanto a 1200 selezionando le proposte più significative su cui concentrare i lavori anche così resterebbe una mole mai vista di emendamenti da votare in commissione tanto che almeno la maggioranza già si è messa al lavoro per scremare le richieste possibilmente trovare dei punti di caduta comuni ma sugli incentivi per le auto per il momento si viaggia divisi mentre un po’ sorpresa Si apre anche un nuovo fronte quello dell’irap il promotore di giustizia Vaticano ha interrogato e arrestato Gianluigi torzi in relazione alla vicenda collegata alla vendita dell’immobile londinese all’imputato vengono contestati i vari episodi di estorsione peculato truffa aggravata autoriciclaggio e reati per i quali la legge Vaticana prevede pene fino a 12 anni di reclusione Gianluigi torzi ai detenuti in appositi locali presso la caserma del corpo della gendarmeria i familiari delle vittime di Ponte Morandi hanno chiesto al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzioneBucci che i propri parenti non vengono nominati nella cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto lo annuncia i gol pozzetti del comitato ricordo vittime per noi di Chiara la festa tra quando avremo davanti agli occhi di tutti gli italiani i colpevoli di questo massacro ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

