Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’attività di screening e monitoraggio documento ancora focolai di trasmissione del covid 19 attivi significa che l’epidemia non è conclusa lo evidenzia il monitoraggio del Ministero della Salute per la settimana 25 e 21 maggio che rileva un forte miglioramento della qualità e dettaglio dei dati inviati dalle regioni continua il Trend positivo nella Curva dei contagi e nessuna regione ha fatto registrare un rapporto maggiore di 1 e te le misure del Look down sono servite la presenza di nuovi casi deve invitare alla cautela nel rispetto delle misure necessarie per l’anno della camera ha approvato con 245 voti a favore il decreto sulla scuola i contratti sono stati 122 con il via libera definitivo dopo l’approvazione al Senato del 28 maggio scorso diventa legge agli esami di terza media alla maturità dalle valutazioni degli studenti l’aggiornamento delle graduatorie dei supplìle procedure concorsuali ora definiamo le linee guida per settembre per riportare gli studenti a scuola in presente in sicurezza spiega la ministra Azzolina gli esseri nuovo video choc negli Stati Uniti americano è morto dopo essere stato fermato a Tacoma dello Stato di Washington a girarlo Ice New York Times una donna dietro la macchina della polizia che urla Smettetela di colpirlo episodio il 3 marzo scorso per la polizia stato ad aggredire gli agenti tra un po’ anche un muro davanti alla Casa Bianca assediata dalle proteste considerandolo un gesto irriverente contro l’inno nazionale della bandiera ammonisce che manifesta a inginocchiarsi l’ultima notizia in chiusura il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,7 milioni mentre il bilancio dei morti e oltre 395 Mila e quanto emerge dal contenuto aggiornato del università americana John Hopkins negli Stati Uniti si conta 1,9 milioni di persone colpite dall’infezione e le vittime su una ruota €109000 York Times sottolinea che si viaggia ancora ad una media di oltre 20000 nuovi casi al giorno grande preoccupazione per laa causa delle proteste in tutti gli Stati Uniti e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa