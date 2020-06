Ultime Notizie Roma del 06-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si entra nel pieno della stagione estiva e per dare ossigeno a chi lavora si deve permettere ai turisti stranieri di arrivare in Italia evitando blocchi e discriminazioni lo sottolinea Luigi Di Maio il ministro degli Esteri a Lubiana per incontrare il suo omologo sloveno sul tema dei flussi turistici la Slovenia riaprirà il confine il 15 giugno prossimo Chi è che ha il ministro chiarendo che l’Italia è molto importante la Slovenia e riaprire il confine il 15 giugno prossimo chiarisce che l’Italia è un vicino molto importante a livello politico come livello economico è l’ultimo giorno per giorno la situazione epidemiologica e Fontana assassino sala zerbino e la grande scritta in bianco apparsa Milano sul muro di un sottopasso nella zona a sud dei Navigli accanto alla quale si vede un singolo particolare attribuibile e 100dell’area sud della città c’è una manifestazione alle 16 organizzata davanti ad assolombarda dal patto d’azione per un fronte anticapitalista a Roma invece Ultras ed estremisti di destra hanno convocato una protesta di Radiosa contro un governo non eletto da nessuno probabilmente il peggiore della nostra amata Patria abbia conosciuto in uno dei suoi momenti più difficili e tu sei di traffico intensi sulla rete autostradale italiana nel primo fine settimana di fase III con una situazione di particolare disagio nel nodo di Genova che quanto rileva viabilità Italia nel suo monitoraggio del traffico il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini autorizza la riattivazione di cinema teatro e spettacoli dal vivo dal 15 giugno un’altra parte 150 comuni litoranei riceveranno €32000 da destinare alla lotta alla contraffazione all’abusivismo commerciale nel quadro dell’iniziativa spiagge sicure per l’estate 2020 dal Viminale con 4,8 milioni di euro ultime notizie in chiusura di sport Oreste Vigorito presidente del Benevento capolista in serie B ha più 20 della seconda non piace l’idea della linea di bloccare ancheconcessioni in caso di nuovo stop del campionato non ci siamo iscritti ad un sistema di prestigiatori in cui appaiono e scompaiono all’improvviso ipotesi e Tesi ha commentato quella promozione sarò felice altrimenti mediterò sulle conseguenze male tra il Brescia e Mario Balotelli inviate al giocatore la lettera per la rescissione unilaterale del contratto lo strappo decisivo con la gastrointerite lamentata l’attaccante è tutto grazie per averci seguito negli USA torna alla prossima edizione

