Ultime Notizie Roma del 06-06-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo il 3 mese la guerra torna a chi era un bombardamento Russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale Ucraina Angeles chi ha visitato il fronte zaporizzja 60% della Regione in mano ai russi comunicato il governatore stare anche lanciarazzi che invierà a Kiev il Regno Unito non avranno una gittata di 80 km conferma Londra la consegna di nuove armi also l’obiettivo di estendere il conflitto afferma Putin Annulla viaggio di lavoro in Serbia dopo il divieto di transito aereo di tre paesi baltici ministro degli Esteri Russo Como oggi medi americani celebra oggi la giornata della lingua russa l’amministrazione biden sostiene gli sforzi dell’Italia mettere fine alla guerra in Ucraina fermo portavoce della casa bianca e rispondendo alla domanda su come governo americano Considera la proposta italiana in quattro punti per il cessate il fuoco arrivare un accordo negoziato l’accelerata guerra che sta insanguinando l’eurol’aggressione della Russia l’Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l’agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così ulteriori crisi umanitarie conseguenti avverte Mattarella ha imbracciato il fucile da caccia e ha sparato due volte contro il figlio 43enne della sua badante uccidendo le successo ieri sera a Gambolò in provincia di Pavia a sparare un 85enne malato è costretto su una carrozzina sembra che il pensionato Si si è risentito dopo che il figlio della badante l’aveva rimproverato per qualche attenzione di troppo che anziana avrebbe riservato a sua madre Stati Uniti del Sud Hanno lanciato in mare 8 missili balistici risposta gli altrettanti sparati ieri dalla Corea del Nord anche se più in bianco e provoca con mi sgrida vari lunghi e vari luoghi abbiano la capacità e la prontezza di colpire immediata con precisione e risponderemo con fermezza qualsiasi provocazione afferma Seul e sono meno 50 alle vittime di un attacco sferrato in una chiesa cattolica nel sud-ovest della Nigeria da un commando di uomini edurante la messa della domenica tra le vittime anche donne e bambini il comando avrebbe anche fatto uso di esplosivi l’attacco non è stata ancora rivendicato Prega per le vittime per il paese Papa Francesco e si torna a parlare di scuola da 5 anni dalla riforma sul sostegno se n’è parlato in Basilicata nel corso di un convegno il commento del presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico 80.000 insegnanti su posti di sostegno non di cui soltanto 20.000 specializzati è un dato sotto gli occhi di tutti i momenti in cui mi sono appena svolto le prove preselettive per 20000 posti su posto di sostegno Questo vuol dire che ancora una volta il prossimo anno avremo tanti tanti insegnanti senza specializzazione nonostante ANIEF abbigliamento conservati dei ricorsi in Consiglio di Stato Dove è stata ribaditauscita di da parte degli ateniesi estiva dei posti in base alle effettive esigenze Ecco perché ancora una volta per noi partiremo avanti questi ricorsi in tribunale per a mettere il numero alto insegnanti esclusi perché poi alla fine li avremo delle nostre classi invece è meglio delle abbiamo nelle aule per poter conseguire la specializzazione ed è tutto buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa