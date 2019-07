Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli nuovo scontro governo MG sulla nave Alex mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan kurdi della tedesca che ne ha soccorsi 65 * la prima già d’accordo con un’altra Mentre per la seconda il governo di Davino ha chiesto un porto sicuro senza una risposta sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 bambini se vieni invita Leon NG a dirigersi verso Malta e scrive al collega Ministro dell’Interno tedesco per il vicepremier la o NG rifiuta Malta è una provocazione era nel tuo rifiuto vogliamo garanzia la scossa di terremoto magnitudo 7.1 ha colpito il sud della California dopo il Sisma di giovedì di magnitudo 6.4 per il momento non si hannodi danni o vittime hanno anche in Alaska dove la colonnina di mercurio salita giovedì scorso fino a 90 gradi Fahrenheit a 32,2 gradi Celsius vale a dire un record storico per questo stato che si trova servizio metereologico statunitense record precedente che risale al 14 giugno 69 era di 29,4 gradi Celsius Nutella media per questo periodo dell’anno è di appena 18 ° Secondo le previsioni l’ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la settimana prossima con temperatura massima di 15-20 gradi superiori alla media la procura di Siena ha chiesto un giudice di recuperare 12,3 miliardi dall’essere dell’Arco traffico El chapo una somma che equivarrebbe hai problemi traffico di droga negli Stati Uniti dal suo cartello tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa