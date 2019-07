Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale rotta dalla radiazione per l’informazione l’Italia dal mondo in studio Roberta Frascarelli non abbiamo rifiutato la valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione Siamo in attesa di dati navali italiani o maltesi che prendono a bordo queste persone così Alessandra sciurba portavoce di Mediterranea Saving humans Ada bordo della Alex replica al Viminale il secondo Fonti del Viminale rifiuta l’offerta dell’Italia di trasportare gli immigrati per condurli a Malta condizione che importo entri anche l’imperfezione della NG la politica di Salvini ha violato i diritti umani il suo modo di esprimersi e irrispettoso non è appropriato per un politico di alto livello lo dice la comandante della tv o cercarloin un’intervista lo spigolo in edicola domani l’equipaggio spiega inviato rapporti medici giornalieri sulle condizioni dei soccorsi anche al centro di soccorso italiano a Roma Ma nessuno ha portato Nessuno ha risposto la scossa di terremoto che ha colpito il sud della California venerdì sera alle 20:19 ora locale è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri lo noto l’istituto Geofisico americano che adesso riporta la magnitudo segnalata inizialmente di 7.1 il governo lavora un assegno unico che va dai 100 ai €300 per ogni bambino da 0 fino a 26 anni credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico lo dice il ministro per la famiglia Lorenzo fontana in un’intervista al TG5 sentiremo sapere Fontana anche a livello europeo di far capire alla commissione europea che gli incentivi alla natalità devono essere considerati come un investimento il sindaco di Milano Giuseppe sala ex Hadidè stato condannato a sei mesi di reclusione convertiti in pena pecuniaria di €45000 nel processo Milanese in cui era imputato per falso materiale in data presunta retrodatazione di due verbali con cui nel maggio 2012 sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del Maxi appalto per la piastra dei servizi dell’esposizione universale del 2015 la sentenza è stata emessa dai giudici della Decima sezione penale scattano i saldi estivi tutte le regioni di sconti sono già partiti in campo il 29 giugno il primo luglio in Sicilia e Liguria il 2 luglio in Basilicata secondo le Stime dell’ufficio studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media una di €230 circa €100 pro capite per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro visto il disastro delle vendite in stagione afferma il presidentedi federmodamilano e federazione Moda Italia Renato Borghi Che ha travolto un settore basato sulla stagionalità dei prodotti Speriamo che la sua vita voglia di shopping dei mesi passati spiritelli trasformandosi in una crescita degli acquisti per il Codacons si tratta di una bio solo formale Perché i saldi sono partiti già da giorni ed è tutto per ora dalla redazione abbiamo appuntamento alle prossime news

